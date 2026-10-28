28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 28-29 Ekim bugün ve yarın kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? PTT, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat Kargo çalışma saatleri
28 Ekim 2026 Çarşamba günü kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Kargo gönderimi yapacak ve paket teslimatı bekleyen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde kargo şirketlerinin çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle PTT Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, DHL Kargo, Sürat Kargo ve Trendyol Express'in çalışma durumu sorgulanıyor. Peki, 28 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim bugün ve yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu? Trendyol Express, PTT, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat Kargo saat kaça kadar açık? İşte 28-29 Ekim 2026 kargo çalışma saatleri...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargoların çalışma durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar, kargo şubelerinin açık olup olmadığını ve paket teslimatlarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim bugün ve yarın Trendyol Express, PTT, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat Kargo çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte 28-29 Ekim 2026 kargo şirketlerinin çalışma durumu...
28 EKİM 2026 KARGOLAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Bu nedenle 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak değerlendiriliyor.
Kargo şirketlerinin büyük bölümü, 28 Ekim Çarşamba günü normal çalışma düzenini sürdürecek. Ancak çalışma saatleri firmalara göre değişiklik gösterecek. Bazı firmalar ise 13.00'ten sonra hizmetlerini sonlandıracak.
YURTİÇİ KARGO 28 EKİM'DE AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü tüm birimlerin tam gün hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.
PTT KARGO 28 EKİM'DE AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
PTT Kargo'nun 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'e kadar hizmet vermesi bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte öğleden sonra normal şube işlemlerine ara verilmesi öngörülüyor.
PTT üzerinden kargo göndermek veya şubeden paket teslim almak isteyen vatandaşların işlemlerini sabah saatlerinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Şubelerin son gönderi kabul saati farklılık gösterebileceğinden işlem öncesinde ilgili PTT merkezinin çalışma programının kontrol edilmesi önem taşıyor.
ARAS KARGO 28 EKİM'DE ÇALIŞIYOR MU?
Aras Kargo'nun 28 Ekim'deki çalışma durumu da araştırılan konular arasında bulunuyor. Ancak şirketin çalışma saatlerine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
Bu nedenle Aras Kargo müşterilerinin gönderi kabulü, dağıtım ve şubeden teslim alma işlemleri için ilgili şubeyle iletişime geçmesi gerekiyor. Özellikle öğleden sonraki teslimatlar için gönderi takip bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.
DHL KARGO 28 EKİM'DE AÇIK MI?
DHL Kargo’nun 28 Ekim Çarşamba günü tam gün çalışma düzenine devam etmesi bekleniyor.
SÜRAT KARGO 28 EKİM'DE AÇIK MI?
Sürat Kargo'dan çalışma saatlerine ilişkin bir açıklamasa gelmedi.
Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü Sürat Kargo üzerinden paket gönderecek veya teslimat bekleyen vatandaşların şubelerin güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor.
TRENDYOL EXPRESS 28 EKİM'DE DAĞITIM YAPACAK MI?
Trendyol Express'in 28 Ekim Çarşamba günü gün boyunca teslimat faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor. Ancak dağıtım programı, siparişin bulunduğu bölgeye ve teslimat planına göre değişebiliyor.
Trendyol üzerinden sipariş veren kullanıcılar, gönderilerinin dağıtıma çıkıp çıkmadığını uygulamadaki sipariş detayları bölümünden takip edebilir. Tahmini teslimat tarihinde değişiklik olması halinde güncel bilgiler yine gönderi takip ekranında görüntülenebilir.
29 EKİM 2026 KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILACAK MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde tam gün resmi tatil uygulanacak.
Bu nedenle PTT Kargo 29 Ekim Perşembe günü kapalı olacak. Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve diğer kargo şirketlerinin ise normal şube ve dağıtım hizmetlerine ara vermesi bekleniyor. En doğru bilgi için kargo şubeleriyle iletişime geçilmeszi gerekiyor.