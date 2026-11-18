31 Aralık yarım gün mü? Bu yıl 31 Aralık hangi güne denk geliyor? 1 Ocak yılbaşı ne zaman, yılbaşı tatili kaç gün olacak?
2027 yılına sayılı haftalar kala yeni yılın ilk resmi tatiline ilişkin araştırmalar başladı. Yılbaşı için seyahat planı yapmak veya tatilini önceden ayarlamak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin haftanın hangi günlerine denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Özellikle yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği ve 31 Aralık'ta kamu kurumları ile iş yerlerinde mesainin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Yeni yılın resmi tatil takvimi de gündemdeki yerini korurken "1 Ocak 2027 hangi gün, yılbaşı tatili kaç gün sürecek?" soruları yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık 2026 yarım gün mü, 1 Ocak 2027 resmi tatil mi? İşte 2027 yılbaşı tatili ve resmi tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...
Kasım ayının sonlarına yaklaşılırken 2027 yılının tatil takvimi şimdiden merak konusu oldu. Yeni yılı karşılamak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, yılın son günü ile yeni yılın ilk gününün hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. Çalışanlar ve öğrenciler, yılbaşı tatilinin süresini öğrenerek planlarını buna göre şekillendirmek istiyor. 1 Ocak 2027'nin cuma gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birlikte üç günlük tatil fırsatını da gündeme taşıdı. Öte yandan 31 Aralık'ta okulların, kamu kurumlarının ve özel sektör iş yerlerinin tatil olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 31 Aralık 2026 Perşembe günü yarım gün mü, 1 Ocak 2027 Cuma günü resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte 2027 yılbaşı tatili ve resmi tatil günlerine ilişkin detaylar...
1 OCAK 2027 RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye'de yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2027 yılında cuma gününe denk gelen 1 Ocak'ta kamu kurumları ve okullar tatil olacak.
2027 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
2027 yılında 1 Ocak'ın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte yılbaşı tatili, hafta sonuyla birleşerek 3 güne çıkacak. Buna göre 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri tatil olacak.
31 Aralık 2026 Perşembe günü ise resmi tatil kapsamında bulunmadığı için yarım gün değil, normal mesai günü olarak değerlendirilecek. Yılbaşı tatilinin ardından 4 Ocak 2027 Pazartesi günü okullarda eğitim ve kamu kurumlarında mesai yeniden başlayacak.