Kasım ayının sonlarına yaklaşılırken 2027 yılının tatil takvimi şimdiden merak konusu oldu. Yeni yılı karşılamak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, yılın son günü ile yeni yılın ilk gününün hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. Çalışanlar ve öğrenciler, yılbaşı tatilinin süresini öğrenerek planlarını buna göre şekillendirmek istiyor. 1 Ocak 2027'nin cuma gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birlikte üç günlük tatil fırsatını da gündeme taşıdı. Öte yandan 31 Aralık'ta okulların, kamu kurumlarının ve özel sektör iş yerlerinin tatil olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 31 Aralık 2026 Perşembe günü yarım gün mü, 1 Ocak 2027 Cuma günü resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte 2027 yılbaşı tatili ve resmi tatil günlerine ilişkin detaylar...