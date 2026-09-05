4 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Müge Anlı, Kuralsız Sokaklar... Hangi yapım dün reyting listesinde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 4 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında MasterChef, Müge Anlı, Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 4 Eylül AB ve total reyting sıralaması...