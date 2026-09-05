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        Haberler Bilgi Magazin 4 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Müge Anlı, Kuralsız Sokaklar... Hangi yapım dün reyting listesinde kaçıncı oldu?

        4 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Müge Anlı, Kuralsız Sokaklar... Hangi yapım dün reyting listesinde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 4 Eylül Cuma günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen MasterChef, Müge Anlı, Kuralsız Sokaklar reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 4 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları 4 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında MasterChef, Müge Anlı, Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 4 Eylül AB ve total reyting sıralaması...

        2

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 4 EYLÜL

        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 4 EYLÜL

        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 4 EYLÜL

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        #reyting
        #22 ağustos
        #Reyting sonuçları
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