A101 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Türk kahve makinesi, tencere ve tava setleri indirimde! A101’de bu hafta hangi ürünler var?
A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğunda farklı ürün indirimleri yer alıyor. Bu hafta A101 mağazalarında indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında tencere, tava, elektrikli moped, Türk kahve makinesii, SEG buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi öne çıkıyor. Ayrıca Volta elektrikli motorlu bisiklet ve çocuk ATV'si, giyim, oyuncaklarda listede yer alan diğer ürünler. İşte A101 29 Ekim aktüel ürünler kataloğunun tamamı ve fiyat listesi
A101 Aldın Aldın indirimli ürünleri, 29 Eylül 2026 Perşembe günü raflara dizilecek. 29 Eylül A101 afişi ile haftanın en yeni ve farklı ürünleri, alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Perşembe günü tencere seti 1.199 TL, tava ve sahan seti 879 TL, mp sobası 579 TL, olta seti 549 TL, olta kamışı 1.369 TL’den satışa çıkıyor. İşte, 29 Eylül 2026 A101 kataloğu indirimleri ve A101 afiş Aldın Aldın ürünleri...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EKİM 2026
Lay’s Klasik Patates Cipsi 193 g — 75,50 TL
Ruffles Originals Patates Cipsi 193 g — 75,50 TL
Doritos Taco Mısır Cipsi 218 g — 75,50 TL
Tamek Ananas & Mango Aromalı Ice Tea 1,5 L — 59,50 TL
Dooy Karışık Meyveli İçecek 200 ml — 11,50 TL
Hayat Su 6 × 1 L — 109,50 TL
Mest Açai & Ananas Yeşil Çay 20’li — 39,50 TL
Mest Yeşil Çay 20’li — 39,50 TL
Erkek Ekose Pijama Takımı 499 TL
Kadın Kalpli Pijama Takımı 499 TL
Erkek Büyük Beden Oduncu Gömlek 499 TL
2 Katlı Plastik Şampuanlık 109 TL
Metaltex Tuvalet Kağıdı / Askılı Banyo Rafı 249 TL
Kalpli Takı Kutusu 99,50 TL
Makyaj Organizeri 199 TL
Bambu Kapaklı Cam Sıvı Sabunluk (500 ml) 99,50 TL
Renkli Top Yapay Çiçek 129 TL
Çift Ayakkabı Rampası 39,50 TL
Vakumlu Poşet Seti (3'lü) 169 TL
Volta VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL
Volta VM4P 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL
Oyuncak Sürpriz Yumurta — 145 TL
Oyuncak Toy Story Figürleri — 349 TL
Sesli Çılgın Araçlar Otomobil/Jip — 249 TL
Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma — 599 TL
Oyuncak Oyun Otobüsleri — 549 TL
Ahşap Maket Boyama Seti — 169 TL
Oyuncak Sürtmeli Arabalar — 119 TL
Oyuncak Alnira Seyahat Seti — 229 TL
Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 2'li — 179 TL
Tetris Kutu Oyunu — 169 TL
Mikro Blok 440 Parça — 499 TL
Bebek Puzzle — 99,50 TL
Nordmende 65” QLED 4K Android TV: 27.499 TL
Fobem 55” 4K Ultra HD Android WhaleOS 10 QLED TV: 22.999 TL
Valeria Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü: 229 TL
Valeria Rimli Su Bardağı 3'lü: 219 TL
Kristal Kapaklı Çay Tabağı 6'lı: 59,50 TL
3 Bölmeli Oval Çerezlik: 119 TL
Çelik Termos 2 L: 799 TL
2 Kişilik Porselen Fincan Takımı: 379 TL
Pipetli Çelik Termos 360 ml: 399 TL
Figürlü Silikon Spatula: 119 TL
Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa: 119 TL
Paşabahçe Bardak 6'lı: 149 TL
Rimli Kahve Yanı Bardağı 6'lı: 199 TL
Kurdele Detaylı Cam Şekerlik: 149 TL
Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk: 199 TL
Ayaklı Aynalı Sunumluk: 249 TL
Boncuklu Hasır Tepsi: 249 TL
Dikdörtgen Kulplu Tepsi: 149 TL
Soyacak ve 3 Bıçak Seti: 89,50 TL
Meyve Bıçağı: 49,50 TL
Desenli Mutfak Makası: 59,50 TL
65 inç iFFALCON U65A: 33.999 TL
55 inç iFFALCON U65A: 21.999 TL
32 inç iFFALCON S55A: 10.499 TL
Tambol Mini 240 g — 259,50 TL
Tambol Şekeri Meyveden Çikolata 77 g — 75 TL
Kahve Dünyası Sütlü Kaşık Çikolata 48 g — 65 TL
Kahve Dünyası Tuzlu Karamelli Çikolatalı Patlamış Mısır 80 g — 39,50 TL
Hero Baby İkili Meyve Sulu Karışık Sebzeli Çorba 120 g — 72,50 TL
Hero Baby Muzlu Bisküvili Muhallebi 120 g — 54 TL
Funvesta Baby Dino Yumurta 6,5 g — 34,50 TL
Toy Nero Bebek Arabası — 79,50 TL
Friskies Yetişkin Kümes Hayvanlı Kuru Mama (1,5 kg): 367 TL
Friskies Somonlu Kedi Yaş Mama (85 g): 25,50 TL
Friskies Sığır Etli Kedi Yaş Mama (85 g): 25,50 TL
Kinder Sütlü Dilimli – 22,50 TL
Lavita Spontol – 49,50 TL
Sütas Krem Peynir 400 g – 129,50 TL
Kefir çeşitleri – 49,50 TL
Tam Buğdaylı Lazanya 390 g – 47,50 TL
Tommis Peynirli Zeytin Ezmesi – 35 TL
Tada Konserve Tavuk Fileto 2×135 g – 119,50 TL
Zühre Ana Kozalak Macunu 240 g – 229 TL
Zühre Ana Kids Kakaolu Macun 240 g – 229 TL
Vaseline Hafif Dokulu Nemlendirici Krem 200 ml – 139,50 TL
Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kâğıdı 48'li – 309 TL
Aqua Bambu 3 Katlı Kâğıt Havlu 16'lı – 185 TL
Miss Soda Plus Çamaşır Sodası 500 g – 69 TL
Miss Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml – 99 TL
Miss Sprey Arap Sabunu 750 ml – 65 TL