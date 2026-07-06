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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: A101 Aldın Aldın Perşembe indirimli fırsat ürünleri neler? Masaüstü Fanı, Waffle Makinesi, Ayaklı Vantilatör geliyor...

        A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: A101 Aldın Aldın Perşembe indirimli fırsat ürünleri neler? Masaüstü Fanı, Waffle Makinesi, Ayaklı Vantilatör geliyor...

        A101'in 9 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın Aldın Aldın fırsatlarında teknolojik ürünlerden kamp ve bahçe ekipmanlarına, mutfak ihtiyaçlarından araç aksesuarlarına kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Kablosuz tripod, otomatik çaycılı su sebili, araç tipi el süpürgesi, şezlong sandalye ve farklı kategorilerdeki birçok ürünün öne çıktığı İşte A101 9 Temmuz Aldın Aldın kataloğu ve fırsat ürünlerinin fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 09:42:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in 9 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin erişimine açıldı. Yeni hafta kampanyasında teknolojik cihazlardan beyaz eşya ürünlerine, kamp malzemelerinden otomotiv aksesuarlarına ve ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda olacak. Masaüstü fanı, waffle makinesi, ayaklı vantilatör, su sebili, kamp çadırı, şişme yatak, akülü çocuk arabası, araç içi kayıt kamerası ve vantilatör gibi ürünlerin satış fiyatları da katalogla birlikte netleşti. Peki, A101’de 9 Temmuz haftasında hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar...

        2

        A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Samsung 70'' UHD Smart TV 43.999 TL

        Hi-LEVEL 55'' Frameless UHD QLED WEBOS TV 18.999 TL

        Samsung 50" QLED TV 28.999 TL

        3

        Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL

        Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL

        NOONA İkili Yaka Mikrofonu 599 TL

        Piranha 5446 Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu 999 TL

        Piranha 9985 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 549 TL

        Piranha 7865 Bluetooth Hoparlör 479 TL

        Piranha 5520 Su Buharlı Şarjlı El Fanı 249 TL

        Piranha 5568 Şarjlı Masaüstü Fanı 199 TL

        4

        SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL

        Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL

        Midea Tezgah Altı Buzdolabı 6.399 TL

        5

        Kiwi Waffle Makinesi 999 TL

        English Home Çay Makinesi 1.599 TL

        Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 699 TL

        Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 499 TL

        Philips Buharlı Ütü 3.399 TL

        Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 499 TL

        Ayaklı Vantilatör 999 TL

        Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL

        El Fanı 179 TL

        6

        Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

        Revolt Benzinli Motosiklet 44.990 TL

        Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

        7

        Oto Kauçuk Paspas 499 TL

        Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 2.299 TL

        TSUYOI KAZE Metalize Oto Direksiyon Güneşliği 129 TL

        TSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası 569 TL

        Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 399 TL

        11249 Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL

        Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.190 TL

        Piranha Motor Carplay 2.699 TL

        5735 Oto USB Soğutucu Fan 299 TL

        Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 599 TL

        Oto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü 129 TL

        Motor Interkom 999 TL

        Oto Mikrofiberli Yıkama Eldiveni 159 TL

        Araç İçi Toz Temizleme Fırçası 99,50 TL

        Oto Şarjlı Araç Kompresörü 999 TL

        Oto Mikrofiber Temizleme Fırçası 249 TL

        Oto Şarjlı Köpük Makinesi 699 TL

        8

        Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

        4 Kademe Şezlong Sandalye 1.299 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

        Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

        Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

        Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL

        Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

        Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

        Büyük Boy Dekoratif Saksı 219 TL

        Orta Boy Dekoratif Saksı 159 TL

        Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL

        Solar Şarjlı El Feneri 399 TL

        Şekilli Bahçe Dekoru 69,50 TL

        Kiwi KT-8689 Termos 399 TL

        Beatrix Sinek Öldürücü Cız 399 TL

        Sinek Engelleyici LED Gece Lambası 115 TL

        9

        Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 12.299 TL

        Gabby Oyuncak Bebek Evi 649 TL

        Büyük Boy Su Tabancası 169 TL

        Gabby's DollHouse Gabby Gri Figür 949 TL

        Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 399 TL

        Barbie Chelsea ve Pervaneli Uçağı 899 TL

        Oyuncak Pick Up Plaj Seti 529 TL

        Oyuncak Yazı Tahtası 149 TL

        10

        Paşabahçe Tereyağlık 109 TL

        Paşabahçe Tereyağlık 475 cc 109 TL

        Paşabahçe Bölmeli Tereyağlık 475 cc 109 TL

        Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 19 cm 199 TL

        Paşabahçe Generation Kase 3000 cc 109 TL

        Paşabahçe Generation Oval Tabak 3'lü 16 cm 84,50 TL

        LAV Cleo Kase 390 cc 44,50 TL

        LAV Cleo Kase 620 cc 49,50 TL

        LAV Novo Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

        Contalı Kare Saklama Kabı 300 ml 34,50 TL

        Kristal Kase 4 L 79,50 TL

        Kristal Erzak Kabı 1,5 L 69,50 TL

        Kristal Erzak Kabı 700 ml 59,50 TL

        Vip Ahmet Yumurta Saklama Kutusu 149 TL

        Saklama Kabı Seti 3'lü 219 TL

        Ahşap Standlı Lüsterli Borosilikat Yağlık Seti 2x1,1 L 429 TL

        Ahşap Kapaklı Lüsterli Borosilikat Sürahi 1100 ml 229 TL

        Manuel Kollu Rende 499 TL

        Köfte Şekillendirici Kalıp 49,50 TL

        Pipetli Lüsterli Borosilikat Mug 500 ml 279 TL

        Borosilikat Çift Cidarlı Fincan 180 ml 119 TL

        Manuel Doğrayıcı 700 ml 199 TL

        Bıçak Çeşitleri (Dilimleme / Sıyırma / Et Kesme / Yüzme) 125 TL

        Cam Su Şişesi 1 L 69,50 TL

        11

        Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 40x60 cm 89,50 TL

        Doğum Günü Tokası 79,50 TL

        Doğum Günü Tacı 129 TL

        Hasır Kadın Omuz Çantası 549 TL

        English Home Tek Kişilik Yatak Alezi 100x200 cm 299 TL

        English Home Çift Kişilik Yatak Alezi 160x200 cm 399 TL

        English Home Koltuk Örtüsü 170x210 cm 249 TL

        Geniş Omuzlu Gecelik Elbise (S-M / L-XL) 249 TL

        Bolero Erkek Yazlık Bambu Soket Çorap 49,50 TL

        Çocuk Alıştırma Sütyeni 149 TL

        English Home Yüz Havlusu 50x70 cm 125 TL

        English Home Banyo Havlusu 70x140 cm 229 TL

        Pötikare Masa Örtüsü 160x220 cm 189 TL

        Sofra Bezi 140x140 cm 69,50 TL

        Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 30x50 cm 55 TL

        Metal Ayaklı Peluş Puf 1.499 TL

        Askı Çeşitleri 39,50 TL

        Dikey Takı Organizeri 99,50 TL

        Hasır Sepet Çeşitleri Adet 189 TL

        Sıvı Sabunluk Diş Fırçalık Set 69,50 TL

        Hasır Tepsi 35 cm 289 TL

        12

        Ferrero Rocher Sütlü Fındıklı 3'lü 37,5 g 54 TL

        Haribo Şirinler Marshmallow 115 g 33 TL

        Biskrem Kurabiye 184 g 44 TL

        Kinder Bueno Beyaz Çikolata 39 g 35 TL

        Paykek Mini Limonlu Haşhaşlı Kek 45 TL

        13
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        Spor Bülteni - 3 Temmuz 2026 (12 Dev Adam 5'te 5 Yaptı)

        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı. Fenerbahçe'de Düzce kampı sona erdi. Fenerbahçe Avusturya'ya gidecek. Kassoum Ouattara Beşiktaş'ta. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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