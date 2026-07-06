A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: A101 Aldın Aldın Perşembe indirimli fırsat ürünleri neler? Masaüstü Fanı, Waffle Makinesi, Ayaklı Vantilatör geliyor...

A101’in 9 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin erişimine açıldı. Yeni hafta kampanyasında teknolojik cihazlardan beyaz eşya ürünlerine, kamp malzemelerinden otomotiv aksesuarlarına ve ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda olacak. Masaüstü fanı, waffle makinesi, ayaklı vantilatör, su sebili, kamp çadırı, şişme yatak, akülü çocuk arabası, araç içi kayıt kamerası ve vantilatör gibi ürünlerin satış fiyatları da katalogla birlikte netleşti. Peki, A101’de 9 Temmuz haftasında hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar...