A101’e ekspresso makinesi, lazer epilasyon aleti ve ATV geliyor! 19 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
A101 19 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğu birbirinden farklı ürünlerle yayınlandı. Aldın Aldın afişinde LG kurutmalı çamaşır makinesi, elektrikli mop, katı meyve sıkacağı ve buharlı temizleyici gibi ürünler dikkat çekti. A101'e bu hafta neler geliyor? İşte, 19 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler broşürü…
A101, 19 Kasım Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine yer veriyor. Haftanın dikkat çeken ürünleri arasında LG kurutmalı çamaşır makinesi 52 bin 999 TL, tam otomatik espresso makinesi 18 bin 999 TL, IPL lazer epilasyon aleti 9 bin 999 TL ve elektrikli mop 5 bin 499 TL fiyatla bulunuyor. İşte 19 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu ürünleri ve fiyatları…
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
Çift Kişilik Yorgan 1.299 TL
Tek Kişilik Yorgan 1.099 TL
Desenli Su Emici Banyo Paspası 199,50 TL
Kadın/Erkek Diyabetik Çorap 69,50 TL
Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL
Yün Kurutma Top 3'lü 139 TL
Mop Tutucu 49,50 TL
Pazar Arabası 499 TL
Kanatlı Kurutmalık 799 TL
Midi Ütü Masası 799 TL
4+1 Merdiven 999 TL
Oyuncak Çalışma Masası 899 TL
Tombul Küçük ATV 549 TL
Matkaplı Puzzle Çarklı Set 549 TL
Hot Wheels Özel Arabalar Serisi 249 TL
Oyuncak Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL
Piyanolu BalinA Oyun Halısı 769 TL
Drift Uzaktan Kumandalı Araba 399 TL
Rendeli Çelik Kase set 899 TL
Düdüklü Tencere 1.199 TL
Tava ve Sahan Seti 679 TL
Emaye Derin Tencere 499 TL
Emaye Bakraç 469 TL
Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL
Opal Fileli Servis Tabağı 109,50 TL
Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL
Pastacılık Ürünleri 249 TL
Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL
Yuvarlak Sunum TePsisi 129,50 TL
Meral Stantlı Seramik Sunumluk 399 TL
Aynalı Peçetelik 119,50 TL
LG Kurutmalı Çamaşır Makinesi 52.999 TL
Buzdolabı 22.999 TL
Bulaşık Makinesi 16.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 19.999 TL
Elektronik Para Kasası 2.699 TL
Şarjlı Darbeli Matkap Seti 1.599 TL
Çok Amaçlı Alet Seti 1.129 TL
Şarjlı LED Işık 189,50 TL
Bluetooth Kablosuz Mouse 199,50 TL
On Road ATV 449.990 TL
VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
VM7 Üç Tekerlekli Moped 99.990 TL
58" 4K Ultra HD Ekran UYdu alıcılı Smart LED tv 38.499 TL
65" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled tv 29.999 TL
50" Framless Ultra HD Qled Google tv 18.999 TL
32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 8.999 TL