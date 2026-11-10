13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF ÇIKACAK MI?

Cezaevlerinde bulunan hükümlüler ve yakınlarının en çok araştırdığı konuların başında genel af beklentisi geliyor. 13. Yargı Paketi ile genel af çıkarılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Genel af düzenlemesinin 13. Yargı Paketi'ne eklendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle genel af çıkacağı veya cezaevlerinde toplu tahliyelerin başlayacağı yönündeki iddialara kesin gözüyle bakılmaması gerekiyor.