Adalet Bakanı Gürlek'ten Yeni Yargı Paketi açıklaması! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, af ve infaz düzenlemesi olacak mı?
13. Yargı Paketi maddelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, cezaevindeki hükümlüler ve yakınları başta olmak üzere milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yargı reformu çalışmaları kapsamında yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Genel af, infaz süreleri, denetimli serbestlik ve ceza indirimi konularında yapılabilecek değişiklikler yakından takip ediliyor. Yeni Yargı Paketi kapsamına ilişkin beklentiler artarken düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman sunulacağı da merak ediliyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı, 13. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi, yargı sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemeler nedeniyle kamuoyunun yakından izlediği konular arasında bulunuyor. Ceza infaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler, hükümlü ve tutuklu yakınlarının araştırdığı başlıkların başında geliyor. Denetimli serbestlik süreleri, koşullu salıverilme hükümleri ve cezaevinde geçirilen süreye ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Genel af, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik çıkacak mı, 13. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte detaylar...
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine gelmesi planlanıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada paketin ekim ayında Meclis'e sunulmasının hedeflendiğini belirtmişti. Pakete ilişkin TBMM'ye sunulmuş resmi bir kanun teklifi bulunmuyor. Dolayısıyla düzenlemenin Meclis'te görüşüleceği kesin tarih henüz açıklanmadı.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, İÇERİĞİNDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?
13. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen başlıkların başında yargılamaların hızlandırılması geliyor. Özellikle uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor.
Hazırlık sürecinde öne çıkan konular arasında şunlar bulunuyor:
- Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması
- Süresiz nafaka konusunda yeni düzenleme yapılması
- Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması
- Kira ve tahliye davalarının hızlandırılması
- Yargı süreçlerinde etkinliğin artırılması
- İnfaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler
Ancak bu başlıkların tamamının 13. Yargı Paketi'nde yer alacağı kesinleşmiş değil. Resmi kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunda düzenlemelerin kapsamı belli olacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF ÇIKACAK MI?
Cezaevlerinde bulunan hükümlüler ve yakınlarının en çok araştırdığı konuların başında genel af beklentisi geliyor. 13. Yargı Paketi ile genel af çıkarılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Genel af düzenlemesinin 13. Yargı Paketi'ne eklendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle genel af çıkacağı veya cezaevlerinde toplu tahliyelerin başlayacağı yönündeki iddialara kesin gözüyle bakılmaması gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK OLACAK MI?
İnfaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesi, yeni yargı paketiyle ilgili en fazla merak edilen konular arasında bulunuyor. Hükümlüler, cezaevinde geçirilecek sürelerin azaltılması ve denetimli serbestlik uygulamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.
Ancak 13. Yargı Paketi kapsamında bütün hükümlüleri kapsayacak yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi henüz kesinleşmiş değil.
Olası bir düzenlemede suç türü, suç tarihi, ceza miktarı ve infaz koşulları gibi kriterlerin belirleyici olması bekleniyor. Resmi teklif açıklanmadan hangi hükümlülerin düzenlemeden yararlanacağına ilişkin kesin bir liste vermek mümkün değil.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? 13. YARGI PAKETİ'NDE NAFAKA DÜZENLEMESİ
13. Yargı Paketi'nin gündeme gelen önemli başlıklarından biri de süresiz nafaka konusu oldu. Özellikle boşanma davalarının ardından ödenen yoksulluk nafakasının süresi ve sona erme koşullarına ilişkin yeni bir sistem üzerinde duruluyor.
Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararının ardından nafaka düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Yeni sistemde evlilik süresi, nafakanın devam edeceği dönem ve tarafların ekonomik koşullarının dikkate alınması gibi seçenekler tartışılıyor.
Ancak süresiz nafakanın tamamen kaldırıldığına veya yeni nafaka sürelerinin kesinleştiğine ilişkin yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Konuyla ilgili nihai karar, TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin içeriğiyle belli olacak.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
13. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Ardından teklifin ilgili komisyonda görüşülmesi ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor.
Genel Kurul'da kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük süreci başlayacak.
BAKAN GÜRLEK'TEN YENİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13'üncü Yargı Paketi de bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak” ifadelerini kullandı.