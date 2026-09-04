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        Haberler Bilgi AKARYAKIT FİYATLARI ZAMMI | Benzin ve motorine çifte zam! 4 Eylül 2026 akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        AKARYAKIT FİYATLARI ZAMMI | Benzin ve motorine çifte zam! 4 Eylül 2026 akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorinin litre fiyatına 7 liranın üzerinde, benzinin litre fiyatına ise 2 TL'nin üzerinde zam geldi. Zam sonrası motorin Ankara ve İzmir'de 90 lirayı aşarken, benzin fiyatları da 80 lira sınırına yaklaştı. Peki, 4 Eylül 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, Akaryakıt zammı ile Ankara, İzmir, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        1

        Akaryakıt fiyatlarına çifte zam gelirken zamlı tarife de pompaya yansıdı. 3,60’lık ÖTV artışının ardından son olarak LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD-İran gerilim akaryakıt fiyatlarında yeni artışları beraberinde getirdi. Motorinin litre fiyatı ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 2 lira 57 kuruş arttı. İşte, 4 Eylül 2026 akaryakıt zammı ile LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları son dakika gelişmeleri…

        2

        PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ AKARYAKITA YANSIDI

        Küresel petrol piyasalarındaki yükselişte Orta Doğu'daki gerilim ve ABD-İran arasındaki çatışma riskinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu. 4 Eylül sabahı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 95,87 dolara, ABD Batı Teksas türü ham petrolün fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 92,10 dolara çıktı.

        3

        MOTORİN ZAMMI İLE LİTRE FİYATI 90 TL'Yİ AŞTI

        Motorinin litre fiyatındaki yaklaşık 7,79 TL'lik artış, fiyatları birçok kentte 90 TL seviyesinin üzerine taşıdı. Ankara ve İzmir'de motorinin litresi 90 TL'yi aşarken, İstanbul Avrupa Yakası'nda fiyat 88,89 TL'ye yükseldi.

        4

        BENZİN FİYATI 80 TL SINIRINA YAKLAŞTI

        Benzinin litre fiyatına gelen yaklaşık 2,57 TL'lik akaryakıt zammı da pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul Avrupa Yakası'nda 76,92 TL olan benzin, Ankara'da 77,89 TL, İzmir'de ise 78,17 TL seviyesine çıktı. Böylece benzin fiyatları da 80 TL sınırına yaklaştı.

        5

        4 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 76.92 TL

        Motorin litre fiyatı: 88.89 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 77.89 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.02 TL

        LPG litre fiyatı: 35.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 78.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.29 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        7

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 78.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.84 TL

        LPG litre fiyatı: 35.41 TL

        Bitlis

        Benzin litre fiyatı: 79.53 TL

        Motorin litre fiyatı: 91.75 TL

        LPG litre fiyatı: 35.71 TL

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        #AKARYAKIT ZAMMI
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