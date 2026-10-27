Akaryakıt fiyatlarına çifte zam yolda: Benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam bekleniyor! Akaryakıt zammı ne zaman gelecek?

Akaryakıt zammı ne zaman gelecek, benzine ve motorine ne kadar zam yapılacak? Gündeme gelen zam beklentisiyle birlikte güncel benzin ve motorin fiyatları yeniden araştırılmaya başlandı. Araç sahipleri, beklenen fiyat artışının pompaya hangi tarihte yansıyacağını ve şehir şehir akaryakıt fiyatlarının nasıl değişeceğini takip ediyor. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte, 27 Ekim 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum…