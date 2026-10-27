Akaryakıt fiyatlarına çifte zam yolda: Benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam bekleniyor! Akaryakıt zammı ne zaman gelecek?
Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta benzinde yapılan indirimin ardından bu kez tabelaları değiştirecek yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam bekleniyor. Peki, Akaryakıt zammı ne zaman gelecek? İşte, Akaryakıt zammı ile beklenilen güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları beklentisi…
Akaryakıt zammı ne zaman gelecek, benzine ve motorine ne kadar zam yapılacak? Gündeme gelen zam beklentisiyle birlikte güncel benzin ve motorin fiyatları yeniden araştırılmaya başlandı. Araç sahipleri, beklenen fiyat artışının pompaya hangi tarihte yansıyacağını ve şehir şehir akaryakıt fiyatlarının nasıl değişeceğini takip ediyor. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte, 27 Ekim 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum…
AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?
Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentisi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Sektör bilgilerine göre, 1 Kasım Pazar günü benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın, akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
BENZİN VE MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Benzin ve motorin fiyatlarında beklenen artış için 1 Kasım tarihi öne çıkıyor. Ancak zammın pazar günü mü yoksa hafta başında mı pompa fiyatlarına yansıtılacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Fiyat değişikliğinin uygulanacağı tarihin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
AKARYALKIT ZAMMI SONRASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Mevcut akaryakıt fiyatlarına benzinde 4,15 TL, motorinde 3,60 TL artış eklenmesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatların şöyle olması bekleniyor:
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,45 TL, motorin 100,40 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,25 TL, motorin 100,20 TL
Ankara: Benzin 81,45 TL, motorin 101,50 TL
İzmir: Benzin 81,65 TL, motorin 101,70 TL
27 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
27 Ekim itibarıyla yayımlanan fiyat listelerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor.
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 76,30 TL, motorin 96,80 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 76,10 TL, motorin 96,60 TL
Ankara: Benzin 77,30 TL, motorin 97,90 TL
İzmir: Benzin 77,50 TL, motorin 98,10 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları üzerinde uluslararası petrol ürünleri fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor. ÖTV tutarlarındaki değişiklikler de pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.
Beklenen yeni artışın uygulanma tarihi ve nihai pompa fiyatları için yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.