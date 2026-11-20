Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, benzin ve motorin kullanan araç sahiplerinin takibinde yer. Motorin fiyatlarına yapılan indirimin ardından benzinin litre fiyatına da 2 liraya yakın indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla İstanbul'da benzin fiyatının 70 TL'nin altına gerilemesi öngörülüyor. Peki, akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum…