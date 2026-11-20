Akaryakıt fiyatlarına ikinci indirim geliyor! Benzin fiyatları 70 TL'nin altına düşecek! 20 Kasım 2026 LPG, benzin ve motorin fiyatı ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Motorin fiyatlarına 20 Kasım Cuma günü yapılan 6,58 TL'lik indirimin ardından benzin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim mi gelecek, benzin fiyatları kaç TL olacak? İşte 20 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, benzin ve motorin kullanan araç sahiplerinin takibinde yer. Motorin fiyatlarına yapılan indirimin ardından benzinin litre fiyatına da 2 liraya yakın indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla İstanbul'da benzin fiyatının 70 TL'nin altına gerilemesi öngörülüyor. Peki, akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum…
BENZİNE 1 LİRA 86 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Benzinin litre fiyatına 1 lira 86 kuruş indirim gelecek.
Beklenen indirimin bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompalarına yansıması öngörülüyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde özellikle İstanbul'da benzin litre fiyatının 70 TL sınırının altına inmesi bekleniyor.
MOTORİNE DÜN GECE 6,58 TL İNDİRİM GELDİ
Akaryakıt fiyatlarında ilk indirim motorinde gerçekleşti. Motorinin litre fiyatına yapılan 6 lira 58 kuruşluk indirim, 19 Kasım Perşembe gününü 20 Kasım Cuma gününe bağlayan gece yarısı pompaya yansıdı.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul ve Ankara'da 90 TL'nin altına geriledi. Motorindeki bu düşüşün ardından araç sahiplerinin gözü benzin fiyatlarına çevrildi. Benzine de beklenen indirimin gelmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni bir düşüş yaşanacak.
BENZİN İNDİRİMİ SONRASI FİYATLAR KAÇ TL OLACAK?
Benzinin litre fiyatına beklenen 1,86 TL'lik indirimin uygulanmasıyla birlikte şehirlerdeki ortalama pompa fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 69,44 TL
Ankara: 70,44 TL
İzmir: 70,64 TL
Doğu illeri: 72,14 TL
20 KASIM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Araç sahipleri, indirim öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. 20 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla şehirlerdeki ortalama pompa fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71,30 TL
Motorin: 88,80 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,10 TL
Motorin: 88,70 TL
LPG: 50,10 TL