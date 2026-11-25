Petrol 90 doların altında, gözler pompada: Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 25 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan indirimlerle gerileyen akaryakıt fiyatlarında yeni bir düşüş bekleniyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorine indirim yapılması öngörülüyor. Sektör kaynakları, benzin ve motorinin litre fiyatlarında yaşanabilecek değişim için bu haftayı işaret etti. Peki, benzin ve motorine indirim ne zaman gelecek, kaç TL olacak? İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte 25 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ile beklenen indirim tutarları...
25 Kasım 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları, yeni indirim beklentisi sebebiyle araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,50 TL, benzine ise 2,90 TL indirim yapılmıştı. Uluslararası petrol ve akaryakıt ürün fiyatlarındaki gerileme, pompa fiyatlarında yeni bir düşüş ihtimalini gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, bu hafta benzin ve motorine indirim gelebileceğine işaret ederken araç sahipleri de yeni fiyatların ne zaman geçerli olacağını araştırıyor. Peki, benzin ve mazota ne kadar indirim gelecek, yeni fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak? İşte 25 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?
Küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat düşüşünün ardından benzin ve motorin için yeni indirim beklentisi oluştu.
Sektör kaynaklarına göre, motorin ve benzin fiyatlarında 26 Kasım 2026 Perşembe günü düşüş yaşanması bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNE KAÇ TL İNDİRİM BEKLENİYOR?
Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre, motorinin litre fiyatında 4 TL'ye indirim bekleniyor. Benzinde ise 1,70 TL'ye kadar fiyat düşüşü öngörülüyor.
Beklentinin arkasında uluslararası piyasalarda Brent petroldeki sert düşüş var. Kesin tutar, piyasaların indirim gününe kadar nasıl seyredeceğine bağlı.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Beklenen indirimlerin gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda 88,90 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatı yaklaşık 84,90 TL'ye, 68,40 TL olan benzinin litre fiyatı ise 66,70 TL'ye kadar gerileyebilecek.
25 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin ve motorinde yeni indirim beklentisi sürerken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları da araştırılıyor.
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketine ve istasyonun bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. 25 Kasım Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 68,40 TL
Motorin: 88,90 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 68,20 TL
Motorin: 88,70 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara
Benzin: 69,40 TL
Motorin: 90,00 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir
Benzin: 69,60 TL
Motorin: 90,20 TL
LPG: 50,70 TL
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM NEDEN BEKLENİYOR?
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisinin temelinde küresel petrol ve rafine ürün fiyatlarında yaşanan gerileme bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı, 20 Kasım'da 92,57 dolardan kapanmasının ardından 24 Kasım sabahında 86,40 dolar seviyelerine kadar geriledi.
Uluslararası piyasalarda motorin ve benzin fiyatlarının da düşmesi, Türkiye'de yeni indirim ihtimalini güçlendirdi.
Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri dikkate alınıyor. Bu nedenle küresel piyasalardaki düşüşlerin pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı, önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketlerine göre şekillenecek.