25 Kasım 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları, yeni indirim beklentisi sebebiyle araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,50 TL, benzine ise 2,90 TL indirim yapılmıştı. Uluslararası petrol ve akaryakıt ürün fiyatlarındaki gerileme, pompa fiyatlarında yeni bir düşüş ihtimalini gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, bu hafta benzin ve motorine indirim gelebileceğine işaret ederken araç sahipleri de yeni fiyatların ne zaman geçerli olacağını araştırıyor. Peki, benzin ve mazota ne kadar indirim gelecek, yeni fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak? İşte 25 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...