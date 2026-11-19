AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026: Akbank emeklilere ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte 4 farklı emekli promosyon kampanyası!
Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarlarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. SGK promosyonu ve ek promosyon fırsatlarıyla birlikte toplam ödeme tutarı 6.250 TL'den başlayarak 15.000 TL'ye kadar yükseliyor. Kasım 2026 itibarıyla emekli maaşını Akbank'a taşımayı düşünen vatandaşlar, hangi maaş aralığına ne kadar ödeme yapıldığını merak ediyor. Peki, Akbank emekli promosyonu ne kadar, kimler 15.000 TL alabiliyor, şartları neler? İşte maaş tutarlarına göre Kasım 2026 Akbank emekli promosyonu tablosu...
Kasım 2026'da emekli promosyon kampanyaları yakından takip edilirken Akbank'ın sunduğu ödeme seçenekleri de merak konusu oldu. Banka, emekli aylığının miktarına bağlı olarak belirlediği SGK promosyonuna ek ödemeler de dahil ederek toplamda 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen tutarlar sunuyor. Peki, Akbank emekli maaşı promosyonu kaç TL oldu? Kasım ayında hangi maaş grubuna ne kadar promosyon ödeniyor? İşte 2026 Kasım ayı Akbank emekli promosyonu tutarları ve maaş aralıklarına göre ödeme tablosu...
AKBANK KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI
Akbank'ın Kasım 2026 dönemine özel emekli promosyon kampanyasında ödemeler, emeklilerin aylık maaş miktarına göre belirleniyor. Maaş aralıklarına göre sunulan promosyon tutarları şöyle:
- 10.000 TL'nin altında maaş alanlara: 6.250 TL
- 10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alanlara: 10.000 TL
- 15.000 TL ile 19.999 TL arasında maaş alanlara: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara: 15.000 TL
Akbank'ın 1-30 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Emekli aylığını Akbank'a taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit ödeme imkanı sağlanıyor.
Kampanyaya katılmak isteyen emekliler, işlemlerini Akbank Mobil uygulaması ya da 444 25 25 numaralı Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Akbank'ın Kasım 2026 emekli promosyon kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlar yararlanabiliyor. Kampanyaya, emekli aylığını başka bir bankadan Akbank'a taşıyanların yanı sıra halihazırda Akbank müşterisi olup promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler de başvurabiliyor.
1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya katılmak isteyenler, başvurularını Akbank Mobil uygulaması veya 444 25 25 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden gerçekleştirebiliyor.