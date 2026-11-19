Kasım 2026'da emekli promosyon kampanyaları yakından takip edilirken Akbank'ın sunduğu ödeme seçenekleri de merak konusu oldu. Banka, emekli aylığının miktarına bağlı olarak belirlediği SGK promosyonuna ek ödemeler de dahil ederek toplamda 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen tutarlar sunuyor. Peki, Akbank emekli maaşı promosyonu kaç TL oldu? Kasım ayında hangi maaş grubuna ne kadar promosyon ödeniyor? İşte 2026 Kasım ayı Akbank emekli promosyonu tutarları ve maaş aralıklarına göre ödeme tablosu...