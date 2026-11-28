ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 ALES/3 sınavı kaç soru, kaç dakika? ÖSYM kılavuzu ile ALES/3 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı!
2026 ALES/3 sınavı için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na 187 bin 664 aday katılacak. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından gözler sınav saatine çevrildi. Akademik kariyer hedefleyen adaylar "ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ALES/3 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı ÖSYM kılavuzu ile belli oldu. Peki, 2026 ALES/3 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? ALES sınav yerleri nasıl öğrenilir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES/3 giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair merak edilen tüm detaylar…
Yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM tarafından 29 Kasım Pazar günü düzenlenecek sınava katılacak binlerce aday, bir yandan son hazırlıklarını yaparken diğer yandan sınavla ilgili ayrıntıları araştırıyor. 2026 ALES/3 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önem taşıyan sınav öncesinde "ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak?", "ALES kaç soru, kaç dakika?", "ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?" ve "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2026 ALES/3 sınavına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
ALES/3 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Türkiye genelinde 81 ilde ve 92 sınav merkezinde düzenlenecek sınav için 468 bina ve 7 bin 592 salon kullanılacak. Sınava toplam 187 bin 664 aday katılacak.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
2026-ALES/3 sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek. ÖSYM'nin sınav kuralları gereğince adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026-ALES/3 sınavında adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika, yani 2 saat 30 dakika süre verilecek.
Sayısal testte adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerileri, sözel testte ise sözel akıl yürütme becerileri ölçülecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026-ALES/3 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından 18 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri bina, salon ve sınav yeri bilgileri bulunuyor. Adayların sınav günü belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
2026 ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZN
ALES'E GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
ALES/3 sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleriyle birlikte ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Kimlik kartını kaybeden veya kimlik belgesindeki eksiklikler nedeniyle sınava giremeyecek durumda olan adaylar için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 29 Kasım Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutulacak. Bu müdürlüklerden geçici kimlik belgesi alınabilecek.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanları, ilgili kurumların başvuru şartları doğrultusunda yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında kullanabilecek.