Yılın üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM tarafından 29 Kasım Pazar günü düzenlenecek sınava katılacak binlerce aday, bir yandan son hazırlıklarını yaparken diğer yandan sınavla ilgili ayrıntıları araştırıyor. 2026 ALES/3 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önem taşıyan sınav öncesinde "ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak?", "ALES kaç soru, kaç dakika?", "ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?" ve "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2026 ALES/3 sınavına ilişkin merak edilen tüm detaylar.