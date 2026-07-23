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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 23 TEMMUZ SON DURUM || Savaş bu sefer fiyatları teğet geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI 23 TEMMUZ SON DURUM || Savaş bu sefer fiyatları teğet geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 23 Temmuz Perşembe yani bugün güne yatay yönlü seyirde başladı.ABD - İran savaşı ile birlikte düşüş yönünde seyreden ve savaşla ilgili tansiyon her yükseldiğinde aşağı yönlü hareket eden altın fiyatları bu defa edata piyasayı ters köşe yaptı ve ateşkesin sona erip savaşın yeniden başlamasına karşın değer kaybı yaşamadı. Yaşanan hareketlilik sonrası gözler çeyrek ve gram altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Temmuz alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları bugün yani 23 Temmuz Perşembe günününe yatay yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Gram altın saat 08.00 itibarıyla 6 bin 270 lira çeyrek altın ise 10 bin 250 lira civarında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Temmuz alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.259,2850

        6.260,1360

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.135,62

        4.136,36

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.014,8600

        10.235,3200

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        40.059,4200

        40.816,0900

        6

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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        #altın
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