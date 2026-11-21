ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? 21 Kasım 2026 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 21 Kasım 2026 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın değer kaybetmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz artışı beklentileri ve hisse piyasasındaki satış baskısıyla oluşan likidite ihtiyacı altındaki düşüşü derinleştirdi. Fed'in para politikasında daha şahin bir tutum sergileyeceğine ilişkin öngörüler gücünü korurken, para piyasalarında bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinin yüksek seviyelerde bulunması altın talebini olumsuz etkiliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 21 Kasım 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 21 Kasım 2026 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, bir yıl öncesindeki seviyelerine gerileyerek piyasaları kırmızıya boyadı. Bunu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı yapacağına dair beklentinin neredeyse kesinleşmesi ve doların değerlenmesi tetikledi. Ons altın son 14 ayın en dip seviyesini görürken, gram altının 12 yıllık yükseliş serisinin sonuna gelindi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Kasım 2026 canlı ve anlık altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.730,97
Satış: 5.731,95
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.536,85
Satış: 3.540,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.169,55
Satış: 9.371,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.678,21
Satış: 37.372,29
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.281,80
Satış: 18.743,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.678,21
Satış: 37.372,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.925,78
Satış: 40.944,29
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00