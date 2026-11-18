Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 18 Kasım 2026 canlı altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 18 Kasım 2026 Çarşamba günü düşüş eğilimiyle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası da piyasaların yönü açısından önem taşıyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, 18 Kasım 2026 canlı altın fiyatları…
Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altının gerilemesi ve doların güç kazanması, yurt içindeki gram altın fiyatı üzerinde de baskı oluşturuyor. Ons altın yüzde 1,4 düşüşle 3.796,37 dolara geriledi. 3.800 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde düşüşün sürmesi, 3.900 doların yeniden aşılması durumunda ise toparlanmanın güç kazanması bekleniyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte, 18 Kasım 2026 gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarının kısa vadeli seyrinde doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası etkili oluyor. 18 Kasım'da ons altın yüzde 1,4 değer kaybederek 3.796,37 dolara geriledi. Piyasalarda 3.800 dolar seviyesi kritik eşik olarak izlenirken bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması düşüşü derinleştirebilir. Fiyatın yeniden 3.900 doların üzerine çıkması ise toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Uzun vadede merkez bankalarının altın alımları ve küresel belirsizlikler, altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında yer alıyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 03.09 itibarıyla gram altın 6 bin 231,59 TL alış, 6 bin 232,43 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanabilecek değişimler nedeniyle yatırımcılar canlı fiyatları takip ediyor.
ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2026
18 Kasım Çarşamba günü saat 03.09 itibarıyla çeyrek altın 10 bin 227 TL alış, 10 bin 327 TL satış; yarım altın ise 20 bin 480 TL alış, 20 bin 647 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
18 Kasım 2026 Çarşamba günü ons altın, küresel piyasalarda 3.800 dolar seviyesinin altına gerileyerek son bir yılı aşkın dönemin en düşük seviyelerini gördü. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, ons altındaki düşüşte etkili oldu.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.295,84
Satış: 40.031,01
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.004,47
Satış: 20.509,01
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.134,42
Satış: 40.891,38
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.629,84
Satış: 42.681,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90