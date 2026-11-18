ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının kısa vadeli seyrinde doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası etkili oluyor. 18 Kasım'da ons altın yüzde 1,4 değer kaybederek 3.796,37 dolara geriledi. Piyasalarda 3.800 dolar seviyesi kritik eşik olarak izlenirken bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması düşüşü derinleştirebilir. Fiyatın yeniden 3.900 doların üzerine çıkması ise toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Uzun vadede merkez bankalarının altın alımları ve küresel belirsizlikler, altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında yer alıyor.