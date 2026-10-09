ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 9 Ekim 2026 canlı altın fiyatları takip ekranı
Altın fiyatları 9 Ekim 2026 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın, doların güç kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle yükseldi. Yatırımcılar enflasyon endişelerini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri değerlendirdi. Spot altın ons başına 4.185 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Altın, çarşamba günü iki ayın en düşük seviyesini görmüştü. Doların yükselişine ara vermesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdi. Spot altın, haftanın son işlem gününde ons başına 4.185 dolara yükseldi. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansıdı. Altının gram fiyatı 6 bin 640 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 9 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.639,2310
Satış: 6.640,1030
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.184,47
Satış: 4.185,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.622,7800
Satış: 10.856,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.490,8700
Satış: 43.293,2700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.166,80
Satış: 21.700,01
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.466,30
Satış: 43.267,41
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.645,21
Satış: 44.754,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90