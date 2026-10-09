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        Haberler Bilgi ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 9 Ekim 2026 canlı altın fiyatları takip ekranı

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 9 Ekim 2026 canlı altın fiyatları takip ekranı

        Altın fiyatları 9 Ekim 2026 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın, doların güç kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle yükseldi. Yatırımcılar enflasyon endişelerini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri değerlendirdi. Spot altın ons başına 4.185 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ekim 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Altın, çarşamba günü iki ayın en düşük seviyesini görmüştü. Doların yükselişine ara vermesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdi. Spot altın, haftanın son işlem gününde ons başına 4.185 dolara yükseldi. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansıdı. Altının gram fiyatı 6 bin 640 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 9 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.639,2310

        Satış: 6.640,1030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.184,47

        Satış: 4.185,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.622,7800

        Satış: 10.856,5800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.490,8700

        Satış: 43.293,2700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.166,80

        Satış: 21.700,01

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.466,30

        Satış: 43.267,41

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.645,21

        Satış: 44.754,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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