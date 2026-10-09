ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 9 Ekim 2026 canlı altın fiyatları takip ekranı

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Altın, çarşamba günü iki ayın en düşük seviyesini görmüştü. Doların yükselişine ara vermesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha cazip hale getirdi. Spot altın, haftanın son işlem gününde ons başına 4.185 dolara yükseldi. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansıdı. Altının gram fiyatı 6 bin 640 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 9 Ekim 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.