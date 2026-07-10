ANAOKULU KAYIT TARİHİ 2026 | Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıt okulu sorgulama ekranı

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı sistem doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf kayıt işlemleri her yıl Temmuz ayında otomatik olarak başlatılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıtları da çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak e-Okul üzerinden planlanıyor. Bu kapsamda öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın ve kontenjan durumu uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarına sistem tarafından yerleştiriliyor.