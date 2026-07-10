ANAOKULU KAYIT TARİHİ 2026 | Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıt okulu sorgulama ekranı
Yeni eğitim dönemi yaklaşırken anaokulu kayıtları gündemdeki yerini aldı. Kayıt tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilenler arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, e-Devlet anaokulu adrese göre kayıt okulu sorgulama ekranı...
Yeni eğitim dönemi yaklaşırken anaokulu kayıtları gündemdeki yerini aldı. Kayıt tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilenler arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, e-Devlet anaokulu adrese göre kayıt okulu sorgulama ekranı...
ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı sistem doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf kayıt işlemleri her yıl Temmuz ayında otomatik olarak başlatılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıtları da çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak e-Okul üzerinden planlanıyor. Bu kapsamda öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın ve kontenjan durumu uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarına sistem tarafından yerleştiriliyor.
ANAOKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Veliler, çocuklarının hangi anaokulu ya da anasınıfına yerleştirildiğini farklı kanallar üzerinden kolaylıkla öğrenebilir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sorgulama ekranları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile kayıt bölgesinde yer alan okul müdürlükleri bilgi almak için başvurulabilecek başlıca adresler arasında yer alıyor.