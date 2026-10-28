Ankara 29 Ekim programı belli oldu! Ücretsiz Ankara 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri neler?

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 26 Ekim 2026

26 Ekim ana haber bülteninde kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve Türkiye'nin gündemini izleyin. Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara gelen ana haber bülteninde, kabine toplantısı sonrası alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı'nın kritik mesajları masaya yatırılıyor. Türkiye'... Daha Fazla Göster 26 Ekim ana haber bülteninde kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve Türkiye'nin gündemini izleyin. Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara gelen ana haber bülteninde, kabine toplantısı sonrası alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı'nın kritik mesajları masaya yatırılıyor. Türkiye'nin iç siyasetindeki son gelişmelerin yanı sıra, dış politikada İsrail seçimleri öncesindeki atmosfer ve Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerine kapsamlı analizler yer alıyor. Programın spor gündemi bölümünde ise Süper Lig'de haftanın maçları ve futbol dünyasındaki sıcak gelişmeler aktarılıyor. Ayrıca, Nusret Altınbaş'ın tutuklanması ve Oktay Saral'ın görevinden istifası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği önemli başlıklar detaylarıyla ele alınıyor. Daha Az Göster