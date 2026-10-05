AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2026-2027: Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR VE NASIL ÖDENİR?

AÖF kayıt yenileme kapsamında ödenecek tutar, ders seçimi sayfasında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü bölümünde gösteriliyor. Bu nedenle her öğrenci için ödenecek tutar, seçilen derslere ve ilgili döneme göre sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Ödeme işlemleri kredi kartı veya banka kartıyla yapılabileceği gibi Ziraat Bankası ATM'lerinden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarından da gerçekleştirilebiliyor.

Anadolu Üniversitesi ayrıca geçmiş dönemlere ait borçların ödenmesinin tek başına kayıt yenileme işlemi için yeterli olmadığını belirtiyor. Öğrencilerin ilgili dönem için oluşan kayıt yenileme bedelini de ödemesi gerekiyor.