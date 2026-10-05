AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2026-2027: Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri için beklenen gün geldi. Üniversitenin akademik takvimi doğrultusunda AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin belirlenen tarihler içerisinde derslerini seçmesi ve sistemde oluşan kayıt yenileme ücretini ödemesi gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ders seçimi nereden gerçekleştirilir, kayıt yenileme ücreti ne kadar ve nasıl ödenir? İşte 2026-2027 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ders seçimi hakkında merak edilenler…
AÖF kayıt yenileme ekranı 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi için erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvim doğrultusunda; 5 Ekim’de başlayan AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim’de sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ödenir? İşte, 2026-2027 AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti hakkında detaylar…
2026-2027 GÜZ DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi'nin 2026-2027 öğretim yılı akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı ve 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek.
Öğrencilerin bu tarihler arasında ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Üniversitenin yayımladığı duyuruda kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağı ve süre bittikten sonra mazeret kabul edilmeyeceği özellikle vurgulanıyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine öğrenci şifresi veya e-Devlet şifresiyle giriş yaparak gerekiyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra Ders Ekle/Sil bölümünden ilgili dönem için ders seçiminin yapılması gerekiyor.
AÖF kayıt yenilemede izlenecek adımlar
Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapılır.
Ders Ekle/Sil ekranından dersler seçilir.
Sistem üzerinden kayıt yenileme için ödenecek tutar görüntülenir.
Belirlenen kayıt yenileme bedeli ödenir.
Ödeme tamamlandıktan sonra kayıt durumunun sistemden kontrol edilmesi gerekir.
Üniversite, öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini mutlaka kontrol etmelerini istiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR VE NASIL ÖDENİR?
AÖF kayıt yenileme kapsamında ödenecek tutar, ders seçimi sayfasında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü bölümünde gösteriliyor. Bu nedenle her öğrenci için ödenecek tutar, seçilen derslere ve ilgili döneme göre sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
Ödeme işlemleri kredi kartı veya banka kartıyla yapılabileceği gibi Ziraat Bankası ATM'lerinden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarından da gerçekleştirilebiliyor.
Anadolu Üniversitesi ayrıca geçmiş dönemlere ait borçların ödenmesinin tek başına kayıt yenileme işlemi için yeterli olmadığını belirtiyor. Öğrencilerin ilgili dönem için oluşan kayıt yenileme bedelini de ödemesi gerekiyor.