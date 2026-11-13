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        Haberler Bilgi Eğitim Ara tatil ne zaman bitecek 9 güne mi çıkacak? MEB 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi: Kasım ara tatili sonrası okullar ne zaman açılacak?

        Ara tatil ne zaman bitecek 9 güne mi çıkacak? MEB 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi: Kasım ara tatili sonrası okullar ne zaman açılacak?

        Kasım ara tatili bugün son ders ziliyle birlikte başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Döneminin ilk ara tatilinin başlamasıyla birlikte "Ara tatil ne zaman bitecek 9 güne mi çıkacak? Kasım ara tatili sonrası okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takviminin yayınlanmasıyla birlikte merak edilen soru da cevabını buldu. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, ara tatil ne zaman bitecek 9 güne mi çıkacak? Kasım ara tatili sonrası okullar ne zaman açılacak? İşte cevapla ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ara tatili son gün ne zaman? Ara tatilin başlamasıyla birlikte başta belirtilen sorunun cevabı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler tarafından sorgulanıp araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takviminin yayınlanmasıyla ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihi de belli olmuş oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ara tatili son gün ne zaman? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yani bugün başladı ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

        Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. 16-20 Kasım arasındaki ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün dinlenmiş olacak.

        Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

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        Kasım ara tatili resmî takvimde 5 iş günü olarak uygulanacak. Ancak cumartesi ve pazar günlerinin de eklenmesiyle öğrenciler 9 günlük kesintisiz tatil yapacak.

        Ara tatil takvimi şöyle:

        - 14 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili

        - 15 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili

        - 16 Kasım Pazartesi: Ara tatil

        - 17 Kasım Salı: Ara tatil

        - 18 Kasım Çarşamba: Ara tatil

        - 19 Kasım Perşembe: Ara tatil

        - 20 Kasım Cuma: Ara tatil

        - 21 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili

        - 22 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili

        Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

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        Esas itibarıyla ara tatil 5 gün ancak 14 Kasım Cumartesi, 15 Kasım Pazar, 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri de hafta sonu tatili olduğu için öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacaklar.

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        Birinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler ocak ayında yarıyıl tatiline çıkacak. MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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        Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih ise ikinci dönem ara tatili oldu. MEB'in açıkladığı takvime göre ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        Bu dönemde ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geliyor. Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler için kesintisiz tatil süresi uzayacak.

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        #MEB
        #ortaokul
        #Ara tatil
        #kasım
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