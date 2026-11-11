Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim yolda! Motorin ve benzine ne zaman indirim gelecek, ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında yapılacak indirimin tarihini ve miktarını araştırmaya başladı. Sektör beklentilerine göre benzinde ve motorinde farklı tarihlerde indirim yapılması öngörülüyor. İndirimlerin gerçekleşmesi halinde araç sahipleri, 4 TL’ye varan indirimden yararlanabilecek. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, ne zaman gelecek ve ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 11 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...