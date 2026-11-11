Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim yolda! Motorin ve benzine ne zaman indirim gelecek, ne kadar?
Son dakika akaryakıt indirimi, brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından araştırılmaya başlandı. Kasım ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında, 6 Kasım'da benzine 5,99 TL, 7 Kasım'da ise motorine 5,40 TL indirim yapıldı. Şimdi gözler benzin ve motorinde beklenen yeni indirimlere çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında çifte indirim bekleniyor. Peki, motorin ve benzin indirimi ne zaman, kaç TL olacak? İşte, Kasım 2026 akaryakıt indirimi sonrası beklenilen güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatlarında son durum…
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında yapılacak indirimin tarihini ve miktarını araştırmaya başladı. Sektör beklentilerine göre benzinde ve motorinde farklı tarihlerde indirim yapılması öngörülüyor. İndirimlerin gerçekleşmesi halinde araç sahipleri, 4 TL’ye varan indirimden yararlanabilecek. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, ne zaman gelecek ve ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 11 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, NE ZAMAN GELECEK?
Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan düşüşün ardından Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor.
11 Kasım 2026 Çarşamba günü itibarıyla gündemdeki beklentiye göre benzinde 12 Kasım Perşembe, motorinde ise 14 Kasım Cumartesi günü indirim yapılması öngörülüyor.
BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN, KAÇ TL OLACAK?
Benzin indirimi için gözler 12 Kasım 2026 Perşembe gününe çevrildi. Sektör beklentilerine göre benzinin litre fiyatında 3 TL ile 3,5 TL arasında indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatların perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Beklenen indirim tutarı henüz kesinleşmiş değil.
MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM NE ZAMAN, KAÇ TL?
Motorin fiyatlarında indirim beklentisi için 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öne çıkıyor. Sektör beklentilerine göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL indirim yapılması bekleniyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında cumartesi günü itibarıyla düşüş yaşanabilecek.
İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Beklenen indirimlerin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul'da 70,90-71,60 TL, Ankara'da 72,10-72,60 TL, İzmir'de 72,30-72,80 TL aralığına gerilemesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatının ise İstanbul'da 91-91,20 TL, Ankara'da 92,30 TL, İzmir'de 92,60 TL seviyesine düşeceği tahmin ediliyor. Bu fiyatlar beklenen indirim tutarlarına göre hesaplanmıştır.
11 KASIM 2026 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Benzin ve motorin indirimi beklentisi sürerken, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 74,60 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 74,40 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 75,60 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 75,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL
BRENT PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artıran gelişmelerin başında uluslararası petrol piyasalarındaki değer kaybı geliyor. Brent petrolün varil fiyatı önceki işlem gününde yüzde 5'in üzerinde geriledi. Düşüş eğilimini yeni günde de sürdüren Brent petrol, gün içerisinde 89,89 dolar seviyesine kadar çekildi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 84 dolar bandına indi.
Petrol fiyatlarındaki gerilemede İran kaynaklı jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. İran savaşının sona erebileceğine ilişkin değerlendirmeler, petrol piyasalarındaki risk priminin gerilemesine ve fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına indirim beklentisini de güçlendirdi.