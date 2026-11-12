ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, 2027 Ocak yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını bildirdi. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık 2026'da toplanacak. Komisyon çalışmalarına kamu, işçi ve işveren temsilcileri katılacak.

İlk toplantının kesin tarihi ve saati ise henüz açıklanmadı. Görüşmelerin ayrıntılı takviminin önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.