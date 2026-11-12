ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, 2027 Ocak yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2027 asgari ücret zammı için geri sayım başlarken milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında yapılacak kritik görüşmelere çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla gündeme gelen süreçte komisyonun toplantı takvimi ve yeni ücret için olası zam senaryoları araştırılıyor. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, 2027'de zam oranı yüzde kaç olacak? İşte komisyon takvimi ve olası zam oranlarına göre hesaplanan yeni ücretler...
2027 asgari ücret görüşmeleri için hazırlıklar başlarken milyonlarca çalışan yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı yakından takip ediyor. Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılacağı görüşmelerde ekonomik göstergeler, çalışanların geçim koşulları ve iş gücü piyasasına ilişkin veriler değerlendirilecek. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı kadar, görüşmelerin hangi tarihte başlayacağı ve kararın ne zaman açıklanacağı da yakından takip ediliyor. Peki, 2027 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu mu? İşte, 2027 Ocak asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri hakkında merak edilenler…
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını bildirdi. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık 2026'da toplanacak. Komisyon çalışmalarına kamu, işçi ve işveren temsilcileri katılacak.
İlk toplantının kesin tarihi ve saati ise henüz açıklanmadı. Görüşmelerin ayrıntılı takviminin önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 asgari ücretinin aralık ayında yapılacak komisyon görüşmelerinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücretin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde karara bağlanması öngörülüyor. Ancak komisyonun kaç toplantı yapacağı ve nihai kararın hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın yeni yılda alacağı asgari ücret netleşecek.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Bu tutar, 2027 yılı için yapılacak zam hesaplamalarında mevcut ücret seviyesini oluşturuyor.
Yeni ücretin belirlenmesiyle çalışanların eline geçecek net tutarın yanı sıra işverenlerin işçilik maliyetleri de değişecek.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR, KAÇ TL'YE ÇIKAR?
2027 yılı asgari ücret artış oranı henüz açıklanmadı. Komisyon görüşmeleri öncesinde kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor. Mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net ücret üzerinden farklı zam ihtimallerine göre yapılan hesaplamalar ise şöyle:
Yüzde 20 zam: 33.690,60 TL
Yüzde 25 zam: 35.094,38 TL
Yüzde 30 zam: 36.498,15 TL
Yüzde 35 zam: 37.901,93 TL
Yüzde 40 zam: 39.305,70 TL
*Bu tutarlar yalnızca matematiksel hesaplamalara dayanıyor. Oranlar resmi zam teklifi veya kesinleşmiş artış beklentisi niteliği taşımıyor. 2027 yılında uygulanacak net asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kamu, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşuyor. Komisyon, yeni ücretin belirlenmesi için çalışma hayatının ekonomik ve sosyal koşullarını değerlendiriyor.
Görüşmelerde ekonomik göstergeler, çalışanların geçim şartları ve iş gücü piyasasına ilişkin veriler ele alınıyor. Asgari ücret artışı otomatik olarak belirli bir enflasyon oranına göre hesaplanmıyor. Yeni ücret, komisyonun yürüttüğü değerlendirme ve karar sürecinin tamamlanmasıyla kesinleşiyor.