ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? 2026-2027 ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için güz dönemi ara sınav süreci yaklaşırken sınav hazırlıkları da hız kazandı. Sınav takvimini takip eden adaylar, hangi gün ve saatlerde sınava gireceklerini öğrenmenin yanı sıra sınav merkezlerinin açıklanacağı tarihi de araştırıyor. Özellikle sınav salonu ve bina bilgilerini içeren giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026-2027 ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu, belgeler nereden alınacak? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm ayrıntılar...
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2026-2027 akademik takviminde yer alan vize sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınava katılacakları okul ve salon bilgilerine ulaşabilmek için Atatürk Üniversitesinden yapılacak duyuruları takip ediyor. Sınav merkezlerinin ilan edilip edilmediği ve giriş belgelerinin hangi tarihte erişime sunulacağı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, ATA AÖF güz dönemi vize sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yeri bilgileri nereden öğrenilecek? İşte merak edilen son gelişmeler...
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç ayrı oturum halinde yapılacak sınavların ilk oturumu 21 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da, ikinci oturumu aynı gün saat 14.00'te düzenlenecek. Sınav maratonunun son oturumu ise 22 Kasım Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarına ait giriş belgeleri henüz öğrencilerin erişimine sunulmadı. Giriş belgelerine ilişkin yeni bir açıklama yapılması durumunda güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş belgelerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden temin edebilecek. Belgeler erişime açıldığında öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şöyle:
1. Öncelikle ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) adresine giriş yapın.
2. Öğrenci bilgilerinizi kullanarak sisteme giriş gerçekleştirin.
3. Ana sayfada bulunan Duyurular veya ilgili sınav işlemleri bölümünü açın.
4. Sınav giriş belgenizi görüntüleyerek bilgisayarınıza indirin.
5. Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun.
Sınav giriş belgesine alternatif olarak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.