Atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 5 Eylül Cumartesi Resmi Gazete kararları
5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda atama ve görevden alma kararı yayımlandı. Kararlarla Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alınırken bu göreve Ahmet Bostancı atandı. Çok sayıda il müftüsünün görev yeri değiştirilirken bazı il müftüleri de görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde de görev değişiklikleri yapıldı. Peki Resmî Gazete atama kararları kapsamında hangi isimler görevden alındı, hangi görevlere yeni atamalar yapıldı? İşte 5 Eylül 2026 Resmî Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarının ayrıntıları...
Resmî Gazete’nin 5 Eylül 2026 tarihli sayısında kamu kurumlarını ilgilendiren çok sayıda karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında farklı kurum ve kuruluşlarda yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararlar arasında özellikle Diyanet teşkilatındaki geniş kapsamlı değişiklikler dikkat çekti. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kamu kurumlarında da yeni atamalar gerçekleştirildi. Peki 5 Eylül 2026 Resmî Gazete atama kararlarında hangi isimler yer aldı, görevden alınanlar kimler oldu? İşte Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararları...
DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANI DEĞİŞTİ
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alındı. Kaan’ın yerine Ahmet Bostancı atandı. Diyanet teşkilatındaki değişiklik bununla sınırlı kalmadı ve çok sayıda il müftülüğünde de görev değişikliği gerçekleştirildi.
Kararla Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge görevlerinden alındı.
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alınırken, yerine Ahmet Bostancı atandı.
Kararla, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge görevden alındı.
İl müftülüklerine ilişkin yapılan atamalar ise şu şekilde:
"Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen, Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah Yavuz, Iğdır İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Kilis İl Müftülüğüne Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel, Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz, Kocaeli İl Müftülüğüne Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu İl Müftülüğüne Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Giresun İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Hakkari İl Müftülüğüne Recep Eren, Niğde İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız, Kars İl Müftülüğüne Selami Aykul, Nevşehir İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay, Gümüşhane İI Müftülüğüne Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karaman İl Müftülüğüne Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, Isparta İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli İl Müftülüğüne Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aksaray İl Müftülüğüne Ali Efe, Zonguldak İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt İl Müftülüğüne Basri Bektaş, Konya İl Müftülüğüne Diyarbakır İI Müftüsü Celal Büyük, Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan İl Müftülüğüne Selim Yazıcı, Yalova İl Müftülüğüne Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize İl Müftülüğüne Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Şanlıurfa İl Müftülüğüne Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Van İl Müftülüğüne Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Bitlis İl Müftülüğüne Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin, Bartın İl Müftülüğüne Mehmet Çelebi, Aydın İl Müftülüğüne Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Adana İI Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Burdur İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Sinop İl Müftülüğüne Mehmet Arslaner, Kütahya İl Müftülüğüne Hasan İzmirli"
- Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atamalar
Kararla, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Yalçın Çakar atandı.
Bakanlığın, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Celal Baz getirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu atandı.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına ise yeniden Derya Örs atandı.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atamalar
Kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevinden alındı.
Bakanlığın, Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz, Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne Çetin Tutaş getirildi.
Öte yandan kararla, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan görevinden alındı.
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında açık bulunan Doğu Bölge Müdürlüğüne ise Cengiz Altaş'ın ataması yapıldı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılığına Tuğgeneral Murat Yetiş getirildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Verda Gülsen Yaşar atandı.
RESMİ GAZETE KARARLARI 5 EYLÜL 2026
–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11723)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11724)
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Güzel Sanatlar Enstitüsünün Kapatılması, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi Kurulması, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Adının Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Olarak Değiştirilmesi, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11725)
–– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11726)
–– İstanbul İli, Fatih İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı İlan Edilmesi Hakkındaki 1/4/2013 Tarihli ve 2013/4599 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11727)
–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Orman İşletme Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11728)
–– Eskişehir İli, İnönü İlçesinde Bulunan Sınırları Gösterilen Alanın Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Eskişehir Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11729)
–– Sakarya İli, Ferizli İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Sakarya Ferizli Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11730)
–– Sakarya İli, Kaynarca İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Sakarya Kaynarca Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11731)
–– Adana Yumurtalık Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11732)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11733)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11734)
–– 400/154 kV Yeşilhisar TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11735)
–– 380 kV Altınkaya-Sinop Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11736)
–– 154 kV Nizip OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11737)
–– Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi Kapsamında Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek Amacıyla Ruhsat Alanlarında; Lokasyon Alanı ve Yolu, Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı, Enerji Nakil Hattı, Üretim Kampları, İdari Kampüs Alanları ve Depolama Tesisleri Yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11738)
–– 154 kV Çekerek Havza-Turhal Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11739)
–– Çukurova Bölgesi Endüstri Bölgeleri ve İskenderun Körfezi Deniz Limanları İçin Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Yapım İşi Kapsamında Bazı Taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11740)
–– Aşağı Fırat 2. Merhale Sulama Projesi (GAP) Kapsamındaki Mardin Depolaması 2. Kademe İnşaatı ve Pompa İstasyonunun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11741)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11742, 11743, 11744, 11745, 11746, 11747, 11748, 11749, 11750)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03/09/2026 Tarihli ve 1045 Sayılı Kararı
YÖNETMELİKLER
–– Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11751)
–– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 595)
–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2026/3)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/09/2026 Tarihli ve 14846 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri