AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 güz dönemi AUZEF ara sınav sonuç tarihi belli mi? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF VİZE SONUÇLARI DERS NOTUNU YÜZDE KAÇ ETKİLİYOR?

Öğrencilerin ders başarı notu hesaplanırken ara sınavların yüzde 30'u, final veya bütünleme sınavlarının ise yüzde 70'i dikkate alınıyor.

Açıköğretim programlarında yapılan çoktan seçmeli sınavlarda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Uzaktan öğretim programlarında ise yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmıyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav puanları, kayıtlı oldukları programın değerlendirme esaslarına göre hesaplanıyor.