AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 güz dönemi AUZEF ara sınav sonuç tarihi belli mi? AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, 2026-2027 güz dönemi AUZEF ara sınav sonuç tarihi araştırması yapıyor. Öğrenciler, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ara sınav puanlarını AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026-2027 güz dönemi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 14 Kasım Cumartesi günü başladı. Türkiye genelinde ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yüz yüze düzenlenen vize sınavları, 15 Kasım Pazar günü tamamlanacak. Sınavların başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündemine 2026-2027 güz dönemi AUZEF ara sınav sonuç tarihi yerleşti. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı…
2026 AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı.
Önceki dönemler dikkate alındığında sonuçların kasım ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
AUZEF vize sınavı sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak derslerine ait sınav puanlarını öğrenebilecek.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Sınavların tamamlanmasının ardından soruların öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.
Üniversitenin uygulama esaslarına göre öğrenciler, sınav sisteminde kendi cevaplarını ve ilgili dersin cevap anahtarını itiraz süresi boyunca inceleyebiliyor. Sorulara yönelik itirazlar da sınavların tamamlanmasının ardından alınmaya başlanıyor.
AUZEF VİZE SONUÇLARI DERS NOTUNU YÜZDE KAÇ ETKİLİYOR?
Öğrencilerin ders başarı notu hesaplanırken ara sınavların yüzde 30'u, final veya bütünleme sınavlarının ise yüzde 70'i dikkate alınıyor.
Açıköğretim programlarında yapılan çoktan seçmeli sınavlarda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Uzaktan öğretim programlarında ise yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmıyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav puanları, kayıtlı oldukları programın değerlendirme esaslarına göre hesaplanıyor.
AUZEF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF güz dönemi bitirme sınavları 26-27 Aralık 2026, bütünleme sınavları ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
Güz dönemi ara sınavları: 14-15 Kasım 2026
Güz dönemi final sınavları: 26-27 Aralık 2026
Güz dönemi bütünleme sınavları: 30-31 Ocak 2027