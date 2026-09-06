BALIKESİR VE MANİSA'DA DEPREM! 6 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye genelinde yaşanan depremler vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. 6 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen sarsıntılar, özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve meydana geldiği saat bilgileri takip ediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Eylül 2026 Pazar günü AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Ülke genelinde meydana gelen depremler gün boyunca vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Eylül 2026’da Balıkesir ve Manisa’da yaşanan sarsıntılar sonrası deprem verileri araştırılmaya başlandı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son bilgiler doğrultusunda, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve saati anlık olarak takip edilebiliyor. Yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar ise “Bugün deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
BALIKESİR VE MANİSA'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2,5 büyüklüğünde, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ise 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-09-06 02:12:45 38.19183 37.35967 6.97 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-09-06 04:41:18 37.587 35.58967 7.0 ML 2.3 Kozan (Adana)
2026-09-06 04:56:35 39.25067 28.04617 11.61 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-06 06:15:27 38.77133 27.13533 11.03 ML 2.3 Yunusemre (Manisa)
2026-09-06 07:08:21 39.13367 28.3005 5.18 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-06 08:00:21 39.70667 38.88433 7.21 ML 2.1 Kemah (Erzincan)