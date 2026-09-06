BALIKESİR VE MANİSA'DA DEPREM! 6 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Ülke genelinde meydana gelen depremler gün boyunca vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Eylül 2026’da Balıkesir ve Manisa’da yaşanan sarsıntılar sonrası deprem verileri araştırılmaya başlandı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son bilgiler doğrultusunda, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve saati anlık olarak takip edilebiliyor. Yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar ise “Bugün deprem nerede oldu, kaç büyüklüğündeydi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...