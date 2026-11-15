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        Haberler Bilgi Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Belçika - İtalya maçı izle

        Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Belçika - İtalya maçı izle

        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Belçika - İtalya karşılaşması ile sürüyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki güçlü ekip, grup aşamasının son maçında kozlarını paylaşacak. İtalya, gruptaki liderliğini koruyarak üst tura yükselmeyi hedeflerken Belçika ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Belçika - İtalya maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 19:14 Güncelleme:
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        A Milli Takım'ın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta heyecan son hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İtalya, gruptaki avantajını koruyarak yoluna devam etmek isterken Belçika sahasında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, futbolseverler Belçika - İtalya mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Belçika - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Uluslar Ligi Belçika - İtalya maçı canlı yayın bilgileri...

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        BELÇİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Belçika - İtalya maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak.

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        BELÇİKA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belçika - İtalya karşılaşması Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        BELÇİKA - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

        Uluslar Ligi'ndeki kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler A Spor canlı yayın ekranına erişim sağlayabilecek. Maç, A Spor'un televizyon yayınının yanı sıra kanalın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

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        MAÇTA MUHTEMEL 11'LER

        Belçika: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku

        İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, Dimarco

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