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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta zam geliyor, tabela değişiyor! 7 Temmuz Salı İstanbul, İzmir, Ankara benzin, mazot, LPG ne kadar oldu?

        Akaryakıta zam geliyor, tabela değişiyor! 7 Temmuz Salı İstanbul, İzmir, Ankara benzin, mazot, LPG ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Motorinin litre fiyatına 7 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,39 TL zam uygulanırken, yeni bir fiyat artışı daha bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk yeni bir zam yapılması planlanıyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Peki benzin ve motorine zam var mı? 7 Temmuz 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, mazot, LPG ne kadar oldu? İşte 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 19:15 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Temmuz Salı günü motorine gelen 1,39 TL'lik zam pompaya yansırken, sektör kaynakları mazotta bir fiyat artışının daha kapıda olduğunu belirtiyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut tarifeler geçerliliğini sürdürüyor. Peki 7 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...

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        MOTORİNE 1,39 TL ZAM GELDİ

        Motorinin litre fiyatına 7 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,39 TL zam yapıldı. Yapılan artış pompaya yansırken, araç sahipleri yeni fiyat tarifesiyle karşılaştı. Sektör temsilcileri, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtiyor.

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        MOTORİNE BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

        Akaryakıt sektöründen gelen bilgilere göre motorin fiyatlarında artış süreci devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 76 kuruşluk yeni bir zam yapılması planlanıyor. Nihai fiyat dağıtım şirketleri ve bölgesel maliyetlere göre farklılık gösterebilecek.

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2026

        İstanbul Avrupa Yakası akarkakıt fiyatları

        Benzin: 62,87 TL

        Motorin: 66,02 TL

        LPG: 31,19 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası akarkakıt fiyatları

        Benzin: 62,68 TL

        Motorin: 65,83 TL

        LPG: 30,59 TL

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        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63,82TL

        Motorin: 67,09 TL

        LPG: 31,19 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64,06 TL

        Motorin: 67,36 TL

        LPG: 30,99 TL

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        BENZİN VE LPG FİYATLARINDA SON DURUM

        Benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Güncel tarifeler geçerliliğini korurken, akaryakıt piyasasında gözler motorin fiyatlarına yapılması beklenen yeni zamma çevrildi. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde benzin ve LPG fiyatlarında da değişiklik yaşanabileceği değerlendiriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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