Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Temmuz Salı günü motorine gelen 1,39 TL'lik zam pompaya yansırken, sektör kaynakları mazotta bir fiyat artışının daha kapıda olduğunu belirtiyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut tarifeler geçerliliğini sürdürüyor. Peki 7 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Temmuz 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları...