Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan dört karşılaşmada topladığı 7 puanla haftaya sekizinci sırada girdi. Vincenzo Italiano yönetimindeki Kartal, rakibini mağlup ederek ilk 8'deki yerini korumayı amaçlıyor. Batum'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler de dijital yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta başlayacak, BJK maçı TRT 1'de mi yayınlanacak? İşte Hapoel Beer Sheva BJK maçı izle bilgisi...