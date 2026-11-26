Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı canlı izle: TRT 1 canlı yayın takip ekranı! UEFA Avrupa Ligi BJK maçı izle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci hafta karşılaşmalarıyla maçında Hapoel Beer Sheva karşılaşacak. İlk 8 içerisinde yer almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmek istiyor. Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen taraftarlar, TRT 1 canlı yayın ekranını araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın Avrupa sınavında alacağı sonuç, lig aşamasındaki sıralamasını da doğrudan etkileyecek. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı canlı nasıl izlenir, BJK maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı canlı izle ekranı...
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan dört karşılaşmada topladığı 7 puanla haftaya sekizinci sırada girdi. Vincenzo Italiano yönetimindeki Kartal, rakibini mağlup ederek ilk 8'deki yerini korumayı amaçlıyor. Batum'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler de dijital yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta başlayacak, BJK maçı TRT 1'de mi yayınlanacak? İşte Hapoel Beer Sheva BJK maçı izle bilgisi...
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.
TRT 1 CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN EKRANI
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi mücadelesini internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler TRT 1'in resmi canlı yayın ekranını kullanabilecek.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta mücadelesi 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.
BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşmasına Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadium ev sahipliği yapacak. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle İstanbul'da oynanması planlanan mücadele Batum'a taşındı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer Sheva karşısında kazanarak puanını 10'a yükseltmeyi ve ilk 8 içerisindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.