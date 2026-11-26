UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşması, tribünlerdeki olaylar nedeniyle kesintiye uğradı. Maç öncesinde Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisinin müdahalesi gerginliğe neden oldu. Siyah-beyazlı taraftarlarla polis arasında yaşanan arbede sonrasında tribünlerde tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 26. dakikasında hakem oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa maçında yaşanan olayların ardından mücadeleye devam edilecek mi? İşte maçın durmasına neden olan gelişmeler ve erteleme iddialarına ilişkin son bilgiler.