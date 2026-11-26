Beşiktaş maçında ne oldu, maç neden durdu? Avrupa Ligi Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı ertelendi mi?
Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında tribün olayları yaşandı. Gürcistan'ın Batum kentindeki mücadelede, Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisinin müdahale ettiği bildirildi. Polis müdahalesinin ardından Beşiktaş taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Tribünlerde yaşanan gerginlik sahaya da yansırken hakem karşılaşmayı durdurdu. Oyuncular ve hakem heyeti güvenlik gerekçesiyle soyunma odasına gitti. Yaşanan gelişmelerin ardından futbolseverler karşılaşmanın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı ertelendi mi, Beşiktaş maçında ne oldu? İşte Batum'da yaşanan olaylar ve karşılaşmayla ilgili son durum...
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşması, tribünlerdeki olaylar nedeniyle kesintiye uğradı. Maç öncesinde Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisinin müdahalesi gerginliğe neden oldu. Siyah-beyazlı taraftarlarla polis arasında yaşanan arbede sonrasında tribünlerde tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 26. dakikasında hakem oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa maçında yaşanan olayların ardından mücadeleye devam edilecek mi? İşte maçın durmasına neden olan gelişmeler ve erteleme iddialarına ilişkin son bilgiler.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEDEN DURDU?
Batum'da oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaş tribünlerinde Filistin bayrağı açıldı. Gürcistan emniyet güçlerinin bayrak açan siyah-beyazlı taraftarlara müdahale etmesiyle tribünlerde gerginlik yaşandı. Taraftarlarla polis arasında çıkan arbede nedeniyle karşılaşma 26. dakikada durduruldu. Hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitti.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?
Karşılaşmaya tribün olayları nedeniyle ara verildi. Maç kaldığı yerden 26. dakikada hakemin başlama düdüğüyle devam etti.