EuroLeague'in 13. haftasında oynanacak Partizan - Beşiktaş Fuzul maçı için heyecan dorukta. Ligde çıktığı son iki maçı kazanan Beşiktaş, Real Madrid karşısında elde ettiği 83-79'luk galibiyetin ardından rotasını Sırbistan'a çevirdi. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, Belgrad deplasmanından da galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Partizan ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Basketbolseverler de karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Partizan - Beşiktaş Fuzul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…