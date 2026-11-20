Beşiktaş, Partizan deplasmanına çıkıyor! Partizan - Beşiktaş Fuzul maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor. Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla 11. sırada bulunuyor. Peki, Partizan - Beşiktaş Fuzul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Partizan - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…
EuroLeague'in 13. haftasında oynanacak Partizan - Beşiktaş Fuzul maçı için heyecan dorukta. Ligde çıktığı son iki maçı kazanan Beşiktaş, Real Madrid karşısında elde ettiği 83-79'luk galibiyetin ardından rotasını Sırbistan'a çevirdi. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, Belgrad deplasmanından da galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Partizan ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Basketbolseverler de karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Partizan - Beşiktaş Fuzul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Partizan - Beşiktaş maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
Siyah-beyazlılar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda Partizan'a konuk olacak.
PARTİZAN - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Partizan - Beşiktaş basketbol maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ REAL MADRİD GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR
Beşiktaş, EuroLeague'de hafta içinde oynadığı karşılaşmada Real Madrid'i 83-79 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İstanbul'da oynanan mücadelede ilk yarıyı 45-37 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, son çeyreğe de 64-54 üstün girdi ve karşılaşmayı kazanmayı başardı.
Real Madrid galibiyetinden önce Fransa deplasmanında ASVEL'i 95-91 mağlup eden Beşiktaş, üst üste iki Avrupa maçından galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Partizan karşısında da kazanarak serisini üç maça çıkarmak istiyor.
PARTİZAN SON MAÇINDA VALENCIA'YA KAYBETTİ
Ev sahibi Partizan, EuroLeague'de son olarak İspanya temsilcisi Valencia ile karşı karşıya geldi. Sırbistan ekibi, 17 Kasım'da oynanan mücadeleyi 76-64 kaybetti.
Beşiktaş karşısında taraftar desteğini arkasına alacak Partizan, bu yenilginin ardından yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor. EuroLeague'de birbirine yakın performans sergileyen iki takımın mücadelesi, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında bulunuyor.