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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'DE SALI FIRSATLARI BELLİ OLDU! Zeytinyağı, sucuk, peynir ve atıştırmalıklar… İşte 17 Kasım aktüel kataloğu ve fiyat listesi!

        BİM'DE SALI FIRSATLARI BELLİ OLDU! Zeytinyağı, sucuk, peynir ve atıştırmalıklar… İşte 17 Kasım aktüel kataloğu ve fiyat listesi!

        BİM 17 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Böylece salı günü raflarda yerini alacak ürünler ve fiyatları belli oldu. Yeni BİM kataloğunda 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı ve dana kangal sucuk öne çıkarken tereyağı, peynir, makarna çeşitleri ve çeşitli kahvaltılıklar da dikkat çekiyor. Sporcu besinlerinden kakaolu fındık kremasına, atıştırmalıklardan dondurulmuş gıdalara kadar birçok ürün de salı günü satışa sunulacak. Peki, Salı günü BİM'de neler var, hangi ürün kaç TL? İşte 17 Kasım 2026 BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        BİM 17 Kasım 2026 aktüel kataloğu alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. BİM market, Salı gününe özel hazırladığı üç sayfalık aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni kataloğa göre temel gıda ürünlerinden kahvaltılıklara, dondurulmuş yiyeceklerden atıştırmalıklara kadar çok sayıda ürün indirimli fiyatıyla raflarda yerini alacak. Özellikle 995 TL'den satışa çıkacak 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı, 319 TL'lik dana kangal sucuk ve 419 TL'lik tereyağı dikkat çekiyor. Protein tozu, kreatin ve çeşitli sporcu gıdaları da bu haftanın ürünleri arasında bulunuyor. Peki, BİM 17 Kasım aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte salı günü satışa sunulacak ürünler ve fiyatları...

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        BİM 17 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

        Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L): 995 TL

        Fide Ton Balığı (3x160 g): 165 TL

        Filiz Makarna Çeşitleri (500 g): 28,50 TL

        Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 72,50 TL

        Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 275 TL

        Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg): 85 TL

        Aly Tortilla Lavaş (450 g): 69 TL

        Calve Ranch Sos XL (380 g): 89,50 TL

        Tat Acılı Ketçap (390 g) + Acılı Sriracha (350 g): 99,50 TL

        Tat Domates Püresi (3x200 g): 49,50 TL

        Gourmy Çeşni Çeşitleri (80-90 g): 49,50 TL

        Today Çikolatalı Kruvasan (6x40 g): 85 TL

        Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 g): 499 TL

        Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği (650 g): 139 TL

        İnci Tahin (1 kg): 159 TL

        Şitoğlu Kış Pekmezi (1 kg): 149 TL

        Swedent Çikolata Sos Çeşitleri (300 g): 169 TL

        Bizim Paket Margarin (4x250 g): 159 TL

        Dudomi Kore Usulü Körili Noodle (10x70 g): 119 TL

        Kent Karbonat (1 kg): 75 TL

        Dr. Oetker Panko (200 g): 55 TL

        Dr. Oetker Galeta Unu (200 g): 39 TL

        Dr. Oetker Mısır Unu (200 g): 23 TL

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        Namet Dana Kangal Sucuk (500 g): 319 TL

        Sek %0,5 Yağlı Süt (1 L): 42,50 TL

        Yörsan Tereyağı (700 g): 419 TL

        Anka Yarım Yağlı Eritme Peyniri (1000 g): 379 TL

        Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 349 TL

        Tacıroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri (250 g): 165 TL

        Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir (150 g): 72,50 TL

        Sek Çilekli Quark (140 g): 57,50 TL

        Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 159 TL

        Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 209 TL

        Yörsan Ayran (2 L): 84,50 TL

        Pınar Denge Laktozsuz Süt (1 L): 59,50 TL

        Alpro Yulaflı İçecek (1 L): 159 TL

        Evelac Bol Proteinli Yarım Yağlı Laktozsuz Süt (1 L): 69,50 TL

        Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir (250 ml): 42,50 TL

        Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir (250 ml): 42,50 TL

        Sek Yaban Mersinli Quark (250 ml): 79,50 TL

        Banvit Piliç Tempura Nugget (700 g): 179 TL

        Cossette Latte Pasta (600 g): 209 TL

        Pek Food Ispanaklı Katmer Börek (580 g): 145 TL

        Feast Elma Dilim Patates (1 kg): 119 TL

        Superfresh Milföy Hamuru (1 kg): 154,50 TL

        Akşeker Barbekü Soslu Dana Burger (500 g): 299 TL

        Akşeker Soslu Dana Döner (500 g): 249 TL

        Akşeker Dana Cheese & Steak (500 g): 249 TL

        Akşeker Kuzu Doğranmış Kokoreç / Kuzu Halka Kokoreç (200 g): 199 TL Akşeker Karma Çorba Çeşitleri (480 g - Kelle Paça, Kuzu Paça, İşkembe): 129 TL

        Akşeker Nohutlu Tavuk Pilav (250 g): 75 TL

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        Peripella Kakaolu Fındık Kreması (350 g): 199 TL

        Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta (Jurassic World): 42,50 TL

        Protein Ocean Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 449 TL

        Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein (400 g): 899 TL

        Protein Ocean Çikolata Aromalı Mass Gainer (1.3 kg): 799 TL

        Protein Ocean Aromasız Kreatin (750 g): 699 TL

        Protein Ocean Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması (1.3 kg): 369 TL

        Protein Ocean %100 Fıstık Ezmesi (330 g): 149 TL

        Protein Ocean Multivitamin: 219 TL

        Protein Ocean ZMA: 219 TL

        Protein Ocean Vitamin D3: 199 TL

        Ülker Dankek Sütlü Çikolata Kaplamalı Vişne Soslu Kremalı Yaş Pasta (245 g): 109 TL

        Eti Eszet Sütlü İnce Çikolata (75 g): 79 TL

        Sek Meyve Nektarı Çeşitleri (1 L): 59,50 TL

        Relkon Sünger Bob Lisanslı Led Işık Oyuncaklı Lolipop Şeker (20 g): 89 TL

        Ülker Badem Kraker (135 g): 35 TL

        Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker (650 g): 159 TL

        Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız (3x7 g): 45 TL

        Milka Fındıklı Pralin Çikolata (105 g): 159 TL

        Eti Paykek Mozaik Kek (200 g): 55 TL (Fiyat görselde kısmen kapalı)

        Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye (3x86 g): 59 TL

        Ülker Yupo Kola, Çilek ve Portakal Aromalı Lolipop Şeker (66 g): 33 TL

        Yayla Popnays Yoğurt Bahçe Bitkileri Çeşnili Mısır & Pirinç Patlağı (34 g): 13,50 TL

        Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret (32 g): 29,50 TL

        Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek (55 g): 27 TL

        Züber Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata (85 g): 69,50 TL

        Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar (45 g): 29,50 TL

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