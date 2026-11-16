BİM'DE SALI FIRSATLARI BELLİ OLDU! Zeytinyağı, sucuk, peynir ve atıştırmalıklar… İşte 17 Kasım aktüel kataloğu ve fiyat listesi!

BİM 17 Kasım 2026 aktüel kataloğu alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. BİM market, Salı gününe özel hazırladığı üç sayfalık aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yeni kataloğa göre temel gıda ürünlerinden kahvaltılıklara, dondurulmuş yiyeceklerden atıştırmalıklara kadar çok sayıda ürün indirimli fiyatıyla raflarda yerini alacak. Özellikle 995 TL'den satışa çıkacak 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı, 319 TL'lik dana kangal sucuk ve 419 TL'lik tereyağı dikkat çekiyor. Protein tozu, kreatin ve çeşitli sporcu gıdaları da bu haftanın ürünleri arasında bulunuyor. Peki, BİM 17 Kasım aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte salı günü satışa sunulacak ürünler ve fiyatları...