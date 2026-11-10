BİM’e oyun bilgisayarı geliyor! 10-11 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM aktüel ürünler kataloğu, 10 Kasım Salı ve 11 Kasım Çarşamba günü özel ürünleriyle yayımlandı. 10 Kasım BİM aktüel kataloğunda temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, kahvaltılıklardan atıştırmalıklara kadar birçok ürün yer alıyor. 11 Kasım indirimli ürünler listesinde yer alan oyun bilgisayarı dikkat çekti. İşte, 10-11 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler indirim listesi…
BİM aktüel kataloğu ile birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. 10 Kasım Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda dana kangal sucuk 289 TL’ye, 1 litre süt 41,50 TL’ye, yüzey temizlik havlusu 79 TL’ye ve çamaşır sodası ise 55 TL’ye satılıyor. 11 Kasım Çarşamba BİM aktüel kataloğunda yer alan oyun bilgisayarı ise 49 bin 990 liraya satışa sunuluyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, 10-11 Kasım 2026 BİM indirimli ürünler broşürü ve tam fiyat listesi…
10 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
*Coşkun Dana Kangal Sucuk 289 TL
*Yörsan 1 L süt 41,50 TL
*Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 419 TL
*Laktozsuz Kefir 89,50 TL
*Sek 3000g Yağlı Yoğurt 155 TL
*Superfresh 1 kg Mantı 215 TL
*Zühre Ana Karadut Özü 229 TL
*Milka Oreolu Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 119 TL
*Doğuş Siyah Çay Rize 1 kg 320 TL
*Züber Fıstık Ezmesi Çeşitleri 209 TL
*Sütlü Kremalı Bisküvi 159 TL
*Keyifçe 1 kg 179 TL
*Yüzey Temizlik Havlusu 79 TL
*Çamaşır Sodası 55 TL
*Kağıt Havlu 219 TL
*Tuvalet Kağıdı 359 TL
*Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL
*Sıvı Çamaşır Deterjanı 209 TL
11 KASIM ÇARŞAMBA BİM BROŞÜRÜ
*Oyun Bilgisayarı 49.990 TL
*Oyun Bilgisayarı 59.990 TL
*Oyuncu Mouse 799 TL
*2 Kapaklı 3 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL
*Orta Sehpa 1.990 TL
*2 Kapaklı 21 Bölmeli Çok Amaçlı Kiler Dolabı 6.990 TL