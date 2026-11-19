BİM'E TANKLI YAZICI VE ESPRESSO MAKİNESİ GELİYOR! BİM 20-22 Kasım aktüel kataloğunda neler var? Retro Oyun Konsolu, Televizyon ve daha fazlası...
BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünleri ve indirim fırsatları alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Salı günleri gıda, temizlik ve hijyen ürünleriyle müşterilerinin karşısına çıkan BİM, cuma ve pazar günleri de farklı kategorilerdeki ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Bu haftanın cuma kataloğunda ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar pek çok seçenek dikkat çekiyor. Banyo paspas seti, su emici paspas, çift kişilik lastikli çarşaf, pötikare masa örtüsü, 18 parça desenli porselen yemek takımı, wok tava, derin tencere ve bambu kapaklı dekorlu kavanoz öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM'e bu cuma neler gelecek, hangi ürünler satışa çıkacak? İşte BİM 20-22 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve merak edilen fiyat listesi...
BİM, haftanın farklı günlerinde sunduğu aktüel ürünlerle alışveriş yapmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Cuma günleri tekstil ve züccaciye ürünleriyle öne çıkan mağaza zinciri, pazar günleri ise elektronik ve oyuncak kategorilerindeki ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Bu cuma satışa çıkacak ürünler arasında Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, bambu kirli sepeti, bambu organizer set, kapaklı saklama kutusu ve banyo taburesi gibi ev ihtiyaçlarının yanı sıra kadın ikili triko takım, erkek pijama takımı, panço, bere ve şal gibi giyim ürünleri de bulunuyor. Peki, BİM'e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte BİM 20-22 Kasım aktüel katalogda yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM 20 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.150 TL
Vileda Spino Ultra Yedek Paspas - 119 TL
Decolove Bambu Kirli Sepeti (~60 L) - 529 TL
Decolove Bambu Organizer Set (3'lü) - 319 TL
Benante Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet (~26x26x17 cm) - 419 TL
Kapaklı Saklama Kutusu (~16 L) - 129 TL
Benante 2'li Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti - 379 TL
Okyanus Home Banyo Seti (5'li) - 499 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları - 149 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası (~37x69 cm) - 159 TL
Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri - 37 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri - 49 TL
Banyo Taburesi - 129 TL
Plastik Ürün Çeşitleri - 29 TL
Pratik Mandallı Mop - 119 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri - 99 TL
Hazneli Spreyli Camsil (~180 ml) - 139 TL
Tüy Toplayıcı (2 Yedekli, 60 Yaprak) - 129 TL
Su Kovası (~15 L) - 129 TL
Kadın Triko 2'li Takım 759 TL
Erkek Pijama Takımı (S/M, L/XL) - 429 TL
Kadın Panço (Karma Desenlerde) - 269 TL
Kadın Aksesuarlı Terlik (37, 38, 39, 40) - 279 TL
Çocuk Ev Botu (31/32, 33/34) - 219 TL
Şal (~70x175 cm) - 199 TL
Kadın / Erkek Bere - 99 TL
Çocuk Bere - 89 TL
Saç Kurutma Bonesi - 99 TL
Kadın Ribanalı Bato Külot (5, 6 numara) - 49 TL
Erkek Boxer (L, XL) - 69 TL
Erkek Çorap Çeşitleri (2'li) - 109 TL
Kadın / Erkek Tenis Çorabı (3'lü) - 79 TL
Casilda Home Banyo Paspas Seti 419 TL
Banyo Paspası (~65x80 cm) - 99 TL
Su Emici Paspas (~58x38 cm) - 129 TL
Maisonette Ayak Havlusu (~50x80 cm) - 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~160x200 cm + 25 cm) - 245 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce (~100x200 cm + 25 cm) - 199 TL
Molinella Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li) - 79 TL
Silikon Yastık (~50x70 cm) - 149 TL
Pötikare Masa Örtüsü (~140x140 cm) - 79 TL
Pvc Masa Örtüsü (~140x140 cm) - 119 TL
Koltuk Örtüsü (~170x210 cm) - 199 TL
Peşkir Kurulama Bezi (~30x50 cm, 3'lü) - 49 TL
Articolo İğneye İplik Geçirme Aparatı - 40 TL
Articolo Desenli Mezura (~1,5 m) - 69 TL
Articolo Dikiş Seti - 129 TL
Kaydırmaz Tabanlık (~30x100 cm) - 59 TL
Kurutma Topu (~7 cm, 3'lü) - 139 TL
Wok Tava 1.150 TL
Tava 24 cm 749 TL
Tava 32 cm 1.050 TL
18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.890 TL
Sahan 20 cm 299 TL
Derin Tencere 24 cm 649 TL
Gravürlü Kahve Fincan Seti 100 ml 219 TL
Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz 630 cc 119 TL
Bambu Tepsi 279 TL
Papatya Şekilli Desenli Tepsi 28 cm 129 TL
BİM 22 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (50DQ40000): 18.990 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV (43S5K): 16.990 TL
HP Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı: 7.450 TL
Auker Metal Masa Lambası: 599 TL
Auker Şarjlı Led Aplik: 399 TL
İmex LCD Yazı Tahtası (12 İnç): 229 TL
House Pratik Şarjlı Su Pompası: 299 TL
Prozone Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL
Polosmart Retro Oyun Konsolu (Pgm20): 1.090 TL
Polosmart Şarjlı Gameboy (Pgm35): 699 TL
Polosmart Hybrid & Wireless Mouse (Pswm23): 249 TL
Polosmart Akıllı Saat (Pssw22): 399 TL
Auto Power Antifrizli Oto Cam Suyu -30°C (5 L): 160 TL
Auto Power Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre -80°C (1 L): 80 TL
Auto Power Antifrizli Oto Cam Suyu -21°C (5 L): 140 TL
Auto Power Radyatör Antifriz -37°C (3 L): 235 TL
Auto Power Oto Cam Yağmur Kaydırıcı (500 ml): 65 TL
Auto Power Oto Cam Buğu Önleyici (500 ml): 65 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP3341/50): 15.900 TL
Arnica El Blender Seti: 1.990 TL
Heifer Chef's Choppstar Doğrayıcı: 1.290 TL
Heifer Cam Kettle: 990 TL
Heifer Pro Suction X 250 W Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL
Koodmax Masaj Tabancası: 590 TL
Fakir Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky: 2.490 TL
Polosmart Smart Tartı (PSC84): 599 TL
Polosmart Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini (PSC118): 699 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL
Philips Epilatör (Bre229/00): 1.190 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Oyun Çadırı: 479 TL
ChildGen Tekli Oyun Hamuru (125 gr): 39 TL
Oyuncak Puset: 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti: 199 TL
Masalı Blok Seti (120 Parça): 349 TL
Pilsan Mini Kent: 329 TL
Oyuncak Çeşitleri: 199 TL
Pelüş Midilli At: 629 TL
Süpermarket Arabası Seti: 429 TL
Dedektif Kutu Oyunu: 199 TL
Kelime Girdabı Kutu Oyunu: 199 TL
Piccolo Mondi 360 Derece Dönen Spor Arabalar: 279 TL
Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Mini İş Araçları: 79 TL
Oyuncak Topaç ve Uçan Pervane (2'li): 129 TL
Büyük Teker Araba: 269 TL
Piccolo Mondi Aksesuarlı Sevimli Kediler: 149 TL
Gokidy Bowling Seti: 149 TL
Gokidy Parmak Isıran Dinozor: 99 TL
Decolove Lale Demeti (3'lü): 189 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası: 119 TL
Bilsem Kitapları: 119 TL
Şekilli Çıkartmalı Boyama Kitapları: 55 TL
Eolo Şekilli Taşıtlar Serisi Kitaplar: 119 TL
Hikaye Kitapları: 79 TL
Ebby Çelik Termos (2 L): 959 TL
Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 599 TL