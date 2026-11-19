BİM, haftanın farklı günlerinde sunduğu aktüel ürünlerle alışveriş yapmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Cuma günleri tekstil ve züccaciye ürünleriyle öne çıkan mağaza zinciri, pazar günleri ise elektronik ve oyuncak kategorilerindeki ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Bu cuma satışa çıkacak ürünler arasında Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, bambu kirli sepeti, bambu organizer set, kapaklı saklama kutusu ve banyo taburesi gibi ev ihtiyaçlarının yanı sıra kadın ikili triko takım, erkek pijama takımı, panço, bere ve şal gibi giyim ürünleri de bulunuyor. Peki, BİM'e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte BİM 20-22 Kasım aktüel katalogda yer alan ürünlerin tam listesi...