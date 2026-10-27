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        Haberler Bilgi Bolu Pirahmetler’de deprem! 27 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Bolu Pirahmetler’de deprem! 27 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bolu'nun Pirahmetler bölgesinde 27 Ekim Salı sabahı deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre sarsıntının büyüklüğü, saati ve derinliği açıklandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Ekim 2026 Salı son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 06:37 Güncelleme:
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        1

        Bolu’da meydana gelen depremin merkez üssü, derinliği, büyüklüğü, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi ile netleşti. Pirahmetler merkezli sarsıntının ardından vatandaşlar, “Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Eylül 2026 son depremler listesinde yer alan son dakika depremler ve merkez üssü bilgileri…

        2

        AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

        Deprem olup olmadığını ve sarsıntıların büyüklüğünü öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem listelerini inceleyebiliyor. Listelerde yeni kayıtlar yayımlandıkça depremlerin merkez üssü, meydana geldiği saat ve büyüklük bilgileri de güncelleniyor.

        3

        BOLU PİRAHMETLER’DE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 05.49.10’da Bolu’nun Pirahmetler bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli kayıtlarında depremin büyüklüğü 2,6, derinliği ise 8,7 kilometre olarak yer aldı. Sarsıntının koordinatları 40.7700 enlem ve 31.5605 boylam şeklinde kaydedildi.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.27 05:49:10 40.7700 31.5605 8.7 -.- 2.6 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
        2026.10.27 05:31:18 39.0585 29.7035 4.4 -.- 1.9 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.27 04:46:23 39.3995 26.0777 6.9 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.27 04:38:56 37.4927 37.2050 4.8 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.27 04:22:45 40.6297 29.0785 5.0 -.- 0.9 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
        2026.10.27 04:03:11 38.0392 37.7110 6.1 -.- 1.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.10.27 03:52:32 39.1973 28.0657 16.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.27 03:46:17 39.2165 27.9912 18.2 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.27 03:39:13 35.3457 26.6355 10.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.27 03:27:53 39.1188 28.1747 12.2 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.27 03:20:58 39.2127 28.0553 10.9 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.27 02:21:25 40.8090 31.5197 5.6 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
        2026.10.27 02:18:49 36.3307 36.0915 5.1 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
        2026.10.27 02:16:04 38.7552 39.9722 22.1 -.- 1.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
        2026.10.27 02:11:08 39.2412 29.0087 7.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.27 02:04:29 40.5920 29.2063 5.4 -.- 1.8 -.- YENIMAHALLE-TERMAL (YALOVA) İlksel
        2026.10.27 02:03:56 38.7545 43.1818 21.4 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
        2026.10.27 02:00:15 39.8958 42.8845 10.5 -.- 1.7 -.- GUVENDIK-(AGRI) İlksel
        2026.10.27 01:54:06 38.2720 38.5020 13.1 -.- 1.3 -.- YAYGIN-(MALATYA) İlksel
        2026.10.27 01:42:33 38.3008 38.1930 22.3 -.- 1.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.10.27 01:31:01 40.5992 29.1672 1.4 -.- 1.7 -.- TERMAL (YALOVA) İlksel
        2026.10.27 01:02:07 39.1737 28.1515 13.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.27 00:56:23 36.6553 25.6848 6.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.27 00:34:30 39.1963 28.3017 8.6 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.27 00:29:06 39.2160 28.1790 11.5 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.27 00:25:55 39.3380 40.1795 11.8 -.- 1.9 -.- DEMIRDOS-KIGI (BINGOL) İlksel

        5

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-27 05:49:11 40.7695 31.56767 9.05 ML 2.4 Merkez (Bolu)
        2026-10-27 05:31:18 39.06883 29.69283 6.51 ML 1.7 Gediz (Kütahya)
        2026-10-27 05:25:01 39.94783 40.788 7.0 ML 0.9 Aşkale (Erzurum)
        2026-10-27 04:46:24 39.44317 26.17567 11.81 ML 1.2 Ege Denizi - [05.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-10-27 04:38:56 37.4885 37.20167 6.97 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
        2026-10-27 04:35:10 37.31333 37.0295 7.27 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
        2026-10-27 04:22:46 40.6425 29.15717 7.0 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
        2026-10-27 04:03:12 38.05367 37.72433 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
        2026-10-27 03:52:33 39.20883 28.07867 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-27 03:46:18 39.21733 28.01683 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-27 03:39:16 35.47517 26.91417 8.02 ML 2.1 Ege Denizi - [143.55 km] Datça (Muğla)
        2026-10-27 03:27:54 39.15917 28.17767 6.69 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-27 03:20:59 39.21467 28.07517 5.68 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-27 02:21:25 40.78883 31.52683 11.21 ML 1.5 Merkez (Bolu)
        2026-10-27 02:18:48 36.36783 36.12733 6.98 ML 1.8 Antakya (Hatay)
        2026-10-27 02:16:05 38.717 39.98633 16.72 ML 1.4 Palu (Elazığ)
        2026-10-27 02:11:09 39.2495 28.96817 7.19 ML 0.9 Simav (Kütahya)
        2026-10-27 02:04:28 40.59767 29.21367 7.0 ML 1.8 Merkez (Yalova)
        2026-10-27 02:03:57 38.78583 43.13783 7.0 ML 1.4 Van Gölü - [07.97 km] Tuşba (Van)
        2026-10-27 02:00:14 39.9385 42.84017 7.0 ML 1.8 Eleşkirt (Ağrı)
        2026-10-27 01:54:05 38.23133 38.54533 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
        2026-10-27 01:42:34 38.252 38.193 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-27 01:31:01 40.6045 29.209 7.0 ML 1.8 Merkez (Yalova)
        2026-10-27 01:30:35 38.28483 38.18917 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-27 01:02:07 39.17983 28.139 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-27 00:56:21 36.60483 25.52767 8.85 ML 2.0 Ege Denizi
        2026-10-27 00:34:30 39.21567 28.29367 14.19 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-27 00:29:06 39.22883 28.17017 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-27 00:25:55 39.27417 40.226 13.28 ML 1.3 Kiğı (Bingöl)
        7

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