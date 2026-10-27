Bolu Pirahmetler’de deprem! 27 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

Bolu’da meydana gelen depremin merkez üssü, derinliği, büyüklüğü, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi ile netleşti. Pirahmetler merkezli sarsıntının ardından vatandaşlar, “Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Eylül 2026 son depremler listesinde yer alan son dakika depremler ve merkez üssü bilgileri…