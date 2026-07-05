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        Haberler Bilgi Spor 2026 Dünya Kupası Brezilya Norveç maçı canlı izle: Brezilya - Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        2026 Dünya Kupası Brezilya Norveç maçı canlı izle: Brezilya - Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Brezilya ile Norveç arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki takımın karşı karşıya geleceği maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Brezilya'nın yıldızlarla dolu kadrosu ile Erling Haaland önderliğindeki Norveç'in mücadelesi turnuvanın en dikkat çeken eşleşmeleri arasında gösteriliyor. Kritik mücadele öncesinde Brezilya - Norveç maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme ekranı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası Brezilya - Norveç maçı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-05 23:38:37 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Brezilya - Norveç mücadelesi, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacak. Brezilya - Norveç maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brezilya Norveç maçı TRT 1 canlı izleme ekranı...

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        BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Brezilya - Norveç karşılaşması 5 Temmuz 2026 Pazar günü saati 23.00'te oynanacak. Mücadele, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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        BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Brezilya - Norveç maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

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        BREZİLYA - NORVEÇ TRT 1 CANLI İZLE

        Brezilya - Norveç mücadelesini TRT 1'in canlı yayını üzerinden televizyonlardan takip edebilir, ayrıca Tabii dijital platformu üzerinden internet aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

        BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

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        Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, son 16 turunda Norveç karşısında çeyrek final vizesi arayacak. Erling Haaland ve Martin Ødegaard gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Norveç ise sürpriz yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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