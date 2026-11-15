BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Kasım 2026 Pazar Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı
15 Kasım 2026 Pazar günü televizyon kanallarının yayın akışı, hafta sonunu ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yer aldığı pazar akşamında, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma da futbolseverleri ekran başına toplayacak. Günün ilerleyen saatlerinde hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların güncel program listelerine yöneldi. Akşam kuşağında ekrana gelecek dizilerin yeni bölümleri ve canlı yayınların saatleri merak ediliyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 15 Kasım 2026 Pazar günü Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV yayın akışı…
Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın son gününde keyifli vakit geçirmek isteyenler, sevilen dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından spor karşılaşmalarına kadar uzanan yayın seçeneklerini mercek altına aldı. Akşam saatlerinde A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında vereceği mücadele futbolseverlerin ilgisini çekerken diğer kanallarda yayınlanacak programlar da merak konusu oldu. Peki, bugün televizyonda ne var, bu akşam hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 15 Kasım 2026 Pazar günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışı…
TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 15 KASIM 2026 PAZAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Davacı
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Yol Arkadaşım 2
00:15 Yıldızlar Da Kayar
02:00 Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Güller ve Günahlar
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
23:15 Daha 17
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:00 Yedi Güzel Adam
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS
13:55 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:20 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Var Mısın Yok Musun
15:20 Güneşin Doğduğu Yer
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:45 Milli Maça Doğru
22:45 Türkiye - Fransa
00:40 - Altı Üstü İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sevdiğim Sensin
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Tuzlu Kahve
19:00 Star Haber
20:00 Oh Olsun
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 Sevdiğim Sensin
03:30 Türk Müziği
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Anne Yarısı
15:45 Ömür Usta
19:00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Ömür Usta (Yeni Bölüm)
00:00 Anne Yarısı
03:00 Şevkat Yerimdar
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:30 Gupi / Çizgi Film
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm