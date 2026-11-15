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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Kasım 2026 Pazar Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Kasım 2026 Pazar Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        15 Kasım 2026 Pazar günü televizyon kanallarının yayın akışı, hafta sonunu ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yer aldığı pazar akşamında, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı karşılaşma da futbolseverleri ekran başına toplayacak. Günün ilerleyen saatlerinde hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların güncel program listelerine yöneldi. Akşam kuşağında ekrana gelecek dizilerin yeni bölümleri ve canlı yayınların saatleri merak ediliyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 15 Kasım 2026 Pazar günü Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın son gününde keyifli vakit geçirmek isteyenler, sevilen dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından spor karşılaşmalarına kadar uzanan yayın seçeneklerini mercek altına aldı. Akşam saatlerinde A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında vereceği mücadele futbolseverlerin ilgisini çekerken diğer kanallarda yayınlanacak programlar da merak konusu oldu. Peki, bugün televizyonda ne var, bu akşam hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 15 Kasım 2026 Pazar günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışı…

        2

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 15 KASIM 2026 PAZAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Davacı

        15:00 Sevdan Bir Ateş

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Kapıcılar Kralı

        21:45 Yol Arkadaşım 2

        00:15 Yıldızlar Da Kayar

        02:00 Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Güller ve Günahlar

        16:30 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)

        23:15 Daha 17

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:03 İstiklal Marşı

        06:05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:00 Yedi Güzel Adam

        08:55 Diriliş "Ertuğrul"

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS

        13:55 Gönül Dağı

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        23:20 3'te 3

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Hercai

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Var Mısın Yok Musun

        15:20 Güneşin Doğduğu Yer

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        21:45 Milli Maça Doğru

        22:45 Türkiye - Fransa

        00:40 - Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Sevdiğim Sensin

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Tuzlu Kahve

        19:00 Star Haber

        20:00 Oh Olsun

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01:00 Sevdiğim Sensin

        03:30 Türk Müziği

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13:00 Anne Yarısı

        15:45 Ömür Usta

        19:00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Ömür Usta (Yeni Bölüm)

        00:00 Anne Yarısı

        03:00 Şevkat Yerimdar

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        15:30 Gupi / Çizgi Film

        16:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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