BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Kasım 2026 Pazar Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın son gününde keyifli vakit geçirmek isteyenler, sevilen dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından spor karşılaşmalarına kadar uzanan yayın seçeneklerini mercek altına aldı. Akşam saatlerinde A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında vereceği mücadele futbolseverlerin ilgisini çekerken diğer kanallarda yayınlanacak programlar da merak konusu oldu. Peki, bugün televizyonda ne var, bu akşam hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 15 Kasım 2026 Pazar günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışı…