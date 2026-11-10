Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BU HAFTA SATIŞTA! A101 AKTÜEL 12 KASIM KATALOĞU: Bu Perşembe satışa çıkacak A101 aktüel ürünleri neler? Narenciye Sıkacağı, Salata Makinesi, Elektrikli Moped geliyor...

        BU HAFTA SATIŞTA! A101 AKTÜEL 12 KASIM KATALOĞU: Bu Perşembe satışa çıkacak A101 aktüel ürünleri neler? Narenciye Sıkacağı, Salata Makinesi, Elektrikli Moped geliyor...

        A101, 12 Kasım 2026 Perşembe günü raflarda yerini alacak yeni Aldın Aldın kataloğuyla yine geniş ürün yelpazesini tüketicilerin beğenisine sunuldu. Teknoloji ürünlerinden büyük ev aletlerine, mutfak ihtiyaçlarından dekorasyon ve oyuncak seçeneklerine kadar pek çok farklı kategoride indirimli ürünlerin yer aldığı broşür, alışveriş yapmayı planlayanların ilgisini çekti. Bu haftanın kataloğunda 70 inç 4K Smart TV, elektrikli moped, buzdolabı, çamaşır makinesi ve kasalı golf arabası gibi dikkat çeken ürünler ön plana çıkıyor. Günlük yaşamı kolaylaştıracak küçük ev aletleri, elektronik aksesuarlar, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri de raflarda alıcılarını bekleyecek. Peki, 12 Kasım Perşembe A101 marketlerinde hangi ürünler satışa sunulacak? İşte haftanın Aldın Aldın kataloğu, öne çıkan fırsatlar ve ürün listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101,Kasım ayının ikinci haftasında mağazalarında satışa sunacağı yeni aktüel ürünleri duyurdu. 12 Kasım 2026 Perşembe günü başlayacak kampanya kapsamında ev ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden oyuncak ve hobi ürünlerine kadar pek çok alternatif tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu haftanın broşüründe kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge, narenciye sıkacağı ve salata makinesi gibi ürünler öne çıkarken, mutfakta kullanılabilecek pratik gereçler ve ev düzenini kolaylaştıran organizer seçenekleri de dikkat çekiyor. Ayrıca çocuklara yönelik oyuncakların yanı sıra dürbün ve projeksiyon el feneri gibi farklı ürünler de katalogda kendine yer buluyor. Peki, A101'in yeni haftada raflara taşıyacağı aktüel ürünler hangileri, hangi fırsatlar müşterileri bekliyor? İşte 12 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunun tüm ayrıntıları...

        2

        A101 ALDIN ALDIN 12 KASIM PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

        Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL

        Bluetooth Klavye ve Mouse Seti 439 TL

        Akıllı Saat 1.299 TL

        Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL

        Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL

        55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 21.999 TL

        3

        9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL

        Kurutma Makinesi 19.499 TL

        Buzdolabı 31.999 TL

        Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        4

        Aroma Difüzör 529 TL

        Şarjlı Tiftik Temizleyici 399 TL

        LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 199,50 TL

        2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.999 TL

        Şarjlı Duruş Düzeltici 359 TL

        Ayak Masaj Aleti 1.299 TL

        Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL

        Dijital Baskül 399 TL

        Multi Blender Set 2.499 TL

        Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

        5

        Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

        VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

        125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

        VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL

        VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

        6

        Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL

        Kızartma Tenceresi 489 TL

        Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

        4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL

        Tuz Biber Öğütücü 189,50 TL

        Metal Sosluk Tava 369 TL

        Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL

        Silikon Hazırlık Seti 3'lü 149,50 TL

        Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı 29,50 TL

        7

        Uzaktan Kumandalı Stunt Car 749 TL

        Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL

        Aktiviteli Oyun Halısı 349 TL

        Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek 289 TL

        Oyuncak Projeksiyon El Feneri 79,50 TL

        Peluş Küpler 269 TL

        DC Mini Figürler 79,50 TL

        8

        Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL

        Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL

        Profesyonel Dürbün 1.499 TL

        Halat 369 TL

        Asılabilir Büyük Boy Lamba 299 TL

        9

        Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL

        Yüz Havlusu 109,50 TL

        Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

        Pötikare Masa Örtüsü 179,50 TL

        10

        4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

        2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

        Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL

        Dönebilen Raflı Organizer 249 TL

        Kapaklı Hasır Organizer 299 TL

        3 Çekmeceli Organizer 149,50 TL

        Kalorifer Kurutmalık 199,50 TL

        11

        +1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4KG 329,50 TL

        Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı 229 TL

        Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 219 TL

        Akıllı Dönen Top 279 TL

        Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL

        12

        Pötibör Bisküvi 4x175g 75 TL

        Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40g 19,50 TL

        Bar Kuruyemiş 20g 34,50 TL

        Merci Tablet Çikolata 100 g 149,50 TL

        Dankek Rulo Pasta 235 g 65 TL

        Kayısılı Milföy Bisküvi 125 g 99 TL

        Beyoğlu Çikolata Kaplı Gofret 40 g 15 TL

        13

        Nescafe Klasik 200 g 229 TL

        Nescafe Gold 100 g 199 TL

        Kristal Riviera Zeytinyağı 2L 495 TL

        Molped Hijyenik Ped 145 TL

        Duru Baldo Pirinç 2KG 229 TL

        14

        Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 439 TL

        Sütaş Labne 3x180 g 195 TL

        Keskinoğlu Piliç Uzun Sosis 1KG 125 TL

        Wefood % 100 Fıstık Ezmesi 300 g 155 TL

        15

        Çaykur Tiryaki Çayı 5KG 1.699 TL

        Duru Yerli Kırmızı Mercimek 109,50 TL

        Gazlı İçecek Kola 2L 79,50 TL

        Orkide Mısırözü Yağı 4L 429 TL

        Omo Toz Deterjan 9KG 399 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Antalya'daki COP31 Alanı'nda da Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Dünyanın en önemli iklim zirvesi için 190'dan fazla ülkeden gelen katılımcılar da Atatürk için saat 9'u 5 geçe sirenlerle birlikte ayağa kalkıp ...
        #A101
        #A101 Aktüel
        #A101 aktüel kataloğu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan