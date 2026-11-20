20 Kasım Cuma günü camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, ibadetlerini vaktinde yerine getirebilmek için güncel namaz vakitlerini takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı namaz vakitleri takvimine göre cuma namazı, illere göre değişen öğle ezanı vaktinin ardından kılınacak. İstanbul'da saat 12.55, Ankara'da 12.39, İzmir'de ise 13.02'de öğle ezanı okunacak. Peki, 20 Kasım 2026 cuma namazı saat kaçta? İşte, 20 Kasım cuma namazı saatleri…