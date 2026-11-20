Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri ile 20 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin cuma namazı vakitleri
20 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde cuma namazı için öğle ezanı saatleri belli oldu. Cuma namazını camide kılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilde ezanın saat kaçta okunacağını araştırıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...
20 Kasım Cuma günü camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, ibadetlerini vaktinde yerine getirebilmek için güncel namaz vakitlerini takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı namaz vakitleri takvimine göre cuma namazı, illere göre değişen öğle ezanı vaktinin ardından kılınacak. İstanbul'da saat 12.55, Ankara'da 12.39, İzmir'de ise 13.02'de öğle ezanı okunacak. Peki, 20 Kasım 2026 cuma namazı saat kaçta? İşte, 20 Kasım cuma namazı saatleri…
BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
20 Kasım 2026 Cuma günü cuma namazı, illerin öğle namazı vaktine göre kılınacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğle ezanı saatleri şöyle:
İstanbul: 12.55
Ankara: 12.39
İzmir: 13.02
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 20 KASIM 2026
İstanbul'da 20 Kasım Cuma günü öğle ezanı saat 12.55'te okunacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 20 KASIM 2026
Ankara'da cuma namazı vakti 12.39 olarak belirlendi.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 20 KASIM 2026
İzmir'de 20 Kasım 2026 Cuma günü öğle ezanı saat 13.02'de okunacak.
81 İLİN CUMA NAMAZI VAKİTLERİ
Türkiye genelinde cuma namazı saatleri illere göre farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra diğer illerdeki 20 Kasım 2026 namaz vakitlerine Diyanet İşleri Başkanlığının resmi namaz vakitleri sayfasından ulaşılabiliyor.