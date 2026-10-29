BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? Muayeneye gidecekler dikkat! 29 Ekim 2026 Perşembe bugün hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanırken sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hastane randevusu bulunan, aile hekimine gitmeyi planlayan veya rutin sağlık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, resmi tatil nedeniyle hastane, aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu? İşte yanıtı…