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        Haberler Bilgi BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? Muayeneye gidecekler dikkat! 29 Ekim 2026 Perşembe bugün hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

        BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? Muayeneye gidecekler dikkat! 29 Ekim 2026 Perşembe bugün hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muayene olmak, reçete yazdırmak, tahlil yaptırmak veya sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, resmi tatilde uygulanacak mesai düzenini araştırıyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi? İşte 29 Ekim 2026 hastane ve sağlık ocağı çalışma saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanırken sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hastane randevusu bulunan, aile hekimine gitmeyi planlayan veya rutin sağlık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, resmi tatil nedeniyle hastane, aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu? İşte yanıtı…

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        29 EKİM 2026 HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanıyor. Bu kapsamda devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinin rutin polikliniklerinde normal mesai yapılmıyor.

        Dahiliye, göz hastalıkları, kardiyoloji ve diğer branşlarda rutin muayene hizmetleri resmi tatil nedeniyle verilmiyor. Hastanelerin acil servisleri ve nöbet esasına göre sürdürülen sağlık hizmetleri ise devam ediyor.

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        29 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda aile sağlığı merkezleri, diğer adıyla sağlık ocakları, resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

        Aile hekimleri normal mesai kapsamında hasta kabul etmeyecek. Bu nedenle rutin muayene, reçete yazdırma, kan tahlili, aşı ve kontrol işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Aile sağlığı merkezlerinde normal hizmetler tatilin ardından yeniden başlayacak.

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        29 EKİM'DE HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?

        Cumhuriyet Bayramı'nda hastanelerin acil servisleri 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatil nedeniyle acil sağlık hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacak.

        Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurabilecek. Ambulans ve acil sağlık hizmetleri de 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kesintisiz sürdürülecek.

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        29 EKİM'DE ÖZEL HASTANELER AÇIK MI?

        Özel hastanelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki çalışma saatleri kurumların kendi hizmet programlarına göre değişebiliyor. Acil servisi bulunan özel hastanelerde acil sağlık hizmetleri devam ederken poliklinik ve planlı muayene hizmetlerinde farklı düzenlemeler uygulanabiliyor.

        Bu nedenle özel hastanede randevusu bulunan vatandaşların, gitmeden önce ilgili hastanenin güncel çalışma saatlerini kontrol etmesi gerekiyor.

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        HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından hastaneler ve aile sağlığı merkezleri, 30 Ekim 2026 Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.

        Devlet hastanelerinin polikliniklerinde rutin muayene ve kontrol hizmetleri yeniden başlayacak. Aile hekimleri de cuma günü hasta kabulüne devam edecek.

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