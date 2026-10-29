BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Trendyol Express, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat ve PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Bu sebeple kargo şirketlerinin çalışma durumu merak ediliyor. İnternet alışverişi yapan, gönderi teslim almayı bekleyen veya paket göndermeyi planlayan vatandaşlar, resmi tatilde kargo hizmetlerinin nasıl ilerleyeceğini araştırıyor. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Trendyol Express, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat ve PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte 29 Ekim 2026 kargo çalışma saatleri ve tatil takvimi…
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanırken kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. Gönderilerinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar ile kargo şubelerinde işlem yapmak isteyenler, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini araştırıyor. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL eCommerce (MNG Kargo), Sürat Kargo ve Trendyol Express'in çalışma durumları sorgulanıyor. Peki, bugün kargolar açık mı kapalı mı? çalışıyor mu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Trendyol Express, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat ve PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte detaylar…
29 EKİM 2026 KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin büyük bölümü kapalı olacak.
Resmi tatil kapsamında birçok kargo firmasında şubeden gönderi kabulü, paket teslimi ve normal dağıtım hizmetlerine ara verilecek.
29 EKİM'DE YURTİÇİ KARGO, DHL VE ARAS KARGO AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo, 29 Ekim Perşembe günü tüm birimlerinde hizmet vermeyeceğini açıkladı. Şirketin normal operasyonları 30 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.
Aras Kargo da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şube ve dağıtım faaliyetlerine ara verecek. DHL eCommerce (eski adıyla MNG Kargo) ise 29 Ekim'de tüm birimlerinin kapalı olacağını duyurdu. Her iki şirket de 30 Ekim'de normal çalışma düzenine dönecek.
29 EKİM'DE PTT KARGO VE SÜRAT KARGO ÇALIŞIYOR MU?
PTT Kargo, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü normal şube ve dağıtım hizmeti vermeyecek. Gönderi kabulü ve şubeden teslim işlemleri resmi tatilin ardından gerçekleştirilebilecek.
Sürat Kargo da 29 Ekim'de tüm birimlerinin kapalı olacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre çağrı merkezi de resmi tatil boyunca hizmet vermeyecek. Sürat Kargo operasyonları 30 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.
29 EKİM'DE KARGO DAĞITIMI YAPILACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük kargo şirketlerinin normal dağıtım faaliyetlerine ara verilecek. Bu nedenle teslimat bekleyen vatandaşların gönderilerinde gecikmeler yaşanabilecek.
Vatandaşlar, paketlerinin güncel durumunu ilgili kargo firmasının internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip edebilirler.
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından kargo şirketleri, 30 Ekim 2026 Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.