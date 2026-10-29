BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Trendyol Express, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat ve PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanırken kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. Gönderilerinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar ile kargo şubelerinde işlem yapmak isteyenler, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini araştırıyor. PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL eCommerce (MNG Kargo), Sürat Kargo ve Trendyol Express'in çalışma durumları sorgulanıyor. Peki, bugün kargolar açık mı kapalı mı? çalışıyor mu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Trendyol Express, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat ve PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte detaylar…