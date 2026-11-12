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        Haberler Bilgi Alışveriş BUGÜN RAFLARDA YERİNİ ALDI! A101 AKTÜEL 12 KASIM KATALOĞU: Yeni A101 aktüel ürünler neler? Kurutma Makinesi, Şarjlı Duruş Düzeltici ve daha fazlası...

        BUGÜN RAFLARDA YERİNİ ALDI! A101 AKTÜEL 12 KASIM KATALOĞU: Yeni A101 aktüel ürünler neler? Kurutma Makinesi, Şarjlı Duruş Düzeltici ve daha fazlası...

        A101, 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla yeni haftanın Aldın Aldın aktüel ürünlerini mağazalarında satışa sundu. Ev yaşamından mutfak ihtiyaçlarına, elektronik ürünlerden çocuklara yönelik oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan kampanya, farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge, narenciye sıkacağı ve salata makinesi gibi ürünler ön plana çıkarken, mutfak işlerini kolaylaştıran pratik gereçler ve yaşam alanlarında düzen sağlayan organizer çeşitleri de yer alıyor. Oyuncak ve hobi ürünlerinin yanı sıra dürbün ve projeksiyon özellikli el feneri gibi farklı alternatifler de raflardaki yerini aldı. Peki, A101'in 12 Kasım 2026 tarihli yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler bulunuyor, bu haftanın indirimli fırsatları neler? İşte A101 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan ürünlerin tamamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        1

        A101, 12 Kasım 2026 Perşembe günü geçerli olan yeni Aldın Aldın kampanyasını mağazalarında müşterilerin beğenisine sundu. Teknolojiden beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden ev dekorasyonuna ve oyuncaklara kadar birçok kategoride farklı seçeneklerin bulunduğu haftalık katalog, cazip alışveriş fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında 70 inç 4K Smart TV, elektrikli moped, buzdolabı, çamaşır makinesi ve kasalı golf arabası yer alıyor. Büyük ürünlerin yanı sıra günlük ihtiyaçlara yönelik küçük ev aletleri, elektronik aksesuarlar, mutfak ekipmanları ve ev tekstili çeşitleri de A101 raflarında satışa çıktı. Peki, 12 Kasım 2026 itibarıyla A101 mağazalarında hangi ürünler müşterileri bekliyor, yeni haftanın indirimli ürünleri neler? İşte merak edilen tüm detaylarıyla A101 Aldın Aldın kataloğu ve güncel ürün listesi...

        2

        A101 ALDIN ALDIN 12 KASIM PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

        Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL

        Bluetooth Klavye ve Mouse Seti 439 TL

        Akıllı Saat 1.299 TL

        Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL

        Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL

        55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 21.999 TL

        3

        9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL

        Kurutma Makinesi 19.499 TL

        Buzdolabı 31.999 TL

        Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        4

        4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

        2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

        Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL

        Dönebilen Raflı Organizer 249 TL

        Kapaklı Hasır Organizer 299 TL

        3 Çekmeceli Organizer 149,50 TL

        Kalorifer Kurutmalık 199,50 TL

        5

        Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL

        VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

        125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL

        VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL

        VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL

        6

        Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL

        Kızartma Tenceresi 489 TL

        Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

        4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL

        Tuz Biber Öğütücü 189,50 TL

        Metal Sosluk Tava 369 TL

        Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL

        Silikon Hazırlık Seti 3'lü 149,50 TL

        Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı 29,50 TL

        7

        Uzaktan Kumandalı Stunt Car 749 TL

        Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL

        Aktiviteli Oyun Halısı 349 TL

        Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek 289 TL

        Oyuncak Projeksiyon El Feneri 79,50 TL

        Peluş Küpler 269 TL

        DC Mini Figürler 79,50 TL

        8

        Aroma Difüzör 529 TL

        Şarjlı Tiftik Temizleyici 399 TL

        LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 199,50 TL

        2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.999 TL

        Şarjlı Duruş Düzeltici 359 TL

        Ayak Masaj Aleti 1.299 TL

        Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL

        Dijital Baskül 399 TL

        Multi Blender Set 2.499 TL

        Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

        9

        Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL

        Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL

        Profesyonel Dürbün 1.499 TL

        Halat 369 TL

        Asılabilir Büyük Boy Lamba 299 TL

        10

        Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL

        Yüz Havlusu 109,50 TL

        Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

        Pötikare Masa Örtüsü 179,50 TL

        11

        Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 439 TL

        Sütaş Labne 3x180 g 195 TL

        Keskinoğlu Piliç Uzun Sosis 1KG 125 TL

        Wefood % 100 Fıstık Ezmesi 300 g 155 TL

        12

        Pötibör Bisküvi 4x175g 75 TL

        Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40g 19,50 TL

        Bar Kuruyemiş 20g 34,50 TL

        Merci Tablet Çikolata 100 g 149,50 TL

        Dankek Rulo Pasta 235 g 65 TL

        Kayısılı Milföy Bisküvi 125 g 99 TL

        Beyoğlu Çikolata Kaplı Gofret 40 g 15 TL

        13

        Nescafe Klasik 200 g 229 TL

        Nescafe Gold 100 g 199 TL

        Kristal Riviera Zeytinyağı 2L 495 TL

        Molped Hijyenik Ped 145 TL

        Duru Baldo Pirinç 2KG 229 TL

        14

        +1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4KG 329,50 TL

        Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı 229 TL

        Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 219 TL

        Akıllı Dönen Top 279 TL

        Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL

        15

        Çaykur Tiryaki Çayı 5KG 1.699 TL

        Duru Yerli Kırmızı Mercimek 109,50 TL

        Gazlı İçecek Kola 2L 79,50 TL

        Orkide Mısırözü Yağı 4L 429 TL

        Omo Toz Deterjan 9KG 399 TL

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