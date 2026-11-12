BUGÜN RAFLARDA YERİNİ ALDI! A101 AKTÜEL 12 KASIM KATALOĞU: Yeni A101 aktüel ürünler neler? Kurutma Makinesi, Şarjlı Duruş Düzeltici ve daha fazlası...
A101, 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla yeni haftanın Aldın Aldın aktüel ürünlerini mağazalarında satışa sundu. Ev yaşamından mutfak ihtiyaçlarına, elektronik ürünlerden çocuklara yönelik oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan kampanya, farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda kurutma makinesi, şarjlı dikey süpürge, narenciye sıkacağı ve salata makinesi gibi ürünler ön plana çıkarken, mutfak işlerini kolaylaştıran pratik gereçler ve yaşam alanlarında düzen sağlayan organizer çeşitleri de yer alıyor. Oyuncak ve hobi ürünlerinin yanı sıra dürbün ve projeksiyon özellikli el feneri gibi farklı alternatifler de raflardaki yerini aldı. Peki, A101'in 12 Kasım 2026 tarihli yeni aktüel kataloğunda hangi ürünler bulunuyor, bu haftanın indirimli fırsatları neler? İşte A101 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan ürünlerin tamamı...
A101, 12 Kasım 2026 Perşembe günü geçerli olan yeni Aldın Aldın kampanyasını mağazalarında müşterilerin beğenisine sundu. Teknolojiden beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden ev dekorasyonuna ve oyuncaklara kadar birçok kategoride farklı seçeneklerin bulunduğu haftalık katalog, cazip alışveriş fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında 70 inç 4K Smart TV, elektrikli moped, buzdolabı, çamaşır makinesi ve kasalı golf arabası yer alıyor. Büyük ürünlerin yanı sıra günlük ihtiyaçlara yönelik küçük ev aletleri, elektronik aksesuarlar, mutfak ekipmanları ve ev tekstili çeşitleri de A101 raflarında satışa çıktı. Peki, 12 Kasım 2026 itibarıyla A101 mağazalarında hangi ürünler müşterileri bekliyor, yeni haftanın indirimli ürünleri neler? İşte merak edilen tüm detaylarıyla A101 Aldın Aldın kataloğu ve güncel ürün listesi...
A101 ALDIN ALDIN 12 KASIM PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU
Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart TV 45.999 TL
Bluetooth Klavye ve Mouse Seti 439 TL
Akıllı Saat 1.299 TL
Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL
55" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 21.999 TL
9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL
Kurutma Makinesi 19.499 TL
Buzdolabı 31.999 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL
Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL
Dönebilen Raflı Organizer 249 TL
Kapaklı Hasır Organizer 299 TL
3 Çekmeceli Organizer 149,50 TL
Kalorifer Kurutmalık 199,50 TL
Elektrikli 4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası 129.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL
VS2 Elektrikli Moped 32.990 TL
Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL
Kızartma Tenceresi 489 TL
Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL
4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL
Tuz Biber Öğütücü 189,50 TL
Metal Sosluk Tava 369 TL
Tutmalı Çelik Termos Bardak 499 TL
Silikon Hazırlık Seti 3'lü 149,50 TL
Bölmeli Kaplumbağa Mama Tabağı 29,50 TL
Uzaktan Kumandalı Stunt Car 749 TL
Hareketli Dinozor Figürleri 799 TL
Aktiviteli Oyun Halısı 349 TL
Chelsea Barbie Denizkızı Mavi Saçlı Bebek 289 TL
Oyuncak Projeksiyon El Feneri 79,50 TL
Peluş Küpler 269 TL
DC Mini Figürler 79,50 TL
Aroma Difüzör 529 TL
Şarjlı Tiftik Temizleyici 399 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 199,50 TL
2'si 1 Arada Narenciye Sıkacağı ve Salata Makinesi 1.999 TL
Şarjlı Duruş Düzeltici 359 TL
Ayak Masaj Aleti 1.299 TL
Şarjlı Dik Süpürge 4.999 TL
Dijital Baskül 399 TL
Multi Blender Set 2.499 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL
Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL
Profesyonel Dürbün 1.499 TL
Halat 369 TL
Asılabilir Büyük Boy Lamba 299 TL
Battaniye Takımı 3'lü 1.499 TL
Yüz Havlusu 109,50 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL
Pötikare Masa Örtüsü 179,50 TL
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 439 TL
Sütaş Labne 3x180 g 195 TL
Keskinoğlu Piliç Uzun Sosis 1KG 125 TL
Wefood % 100 Fıstık Ezmesi 300 g 155 TL
Pötibör Bisküvi 4x175g 75 TL
Bar Çikolata Yer Fıstıklı 40g 19,50 TL
Bar Kuruyemiş 20g 34,50 TL
Merci Tablet Çikolata 100 g 149,50 TL
Dankek Rulo Pasta 235 g 65 TL
Kayısılı Milföy Bisküvi 125 g 99 TL
Beyoğlu Çikolata Kaplı Gofret 40 g 15 TL
Nescafe Klasik 200 g 229 TL
Nescafe Gold 100 g 199 TL
Kristal Riviera Zeytinyağı 2L 495 TL
Molped Hijyenik Ped 145 TL
Duru Baldo Pirinç 2KG 229 TL
+1 Yaş Sığırlı Kedi Maması 1,4KG 329,50 TL
Şarjlı Hareketli Top Kedi Oyuncağı 229 TL
Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 219 TL
Akıllı Dönen Top 279 TL
Şarjlı Lazer Evcil Hayvan Oyuncağı 499 TL
Çaykur Tiryaki Çayı 5KG 1.699 TL
Duru Yerli Kırmızı Mercimek 109,50 TL
Gazlı İçecek Kola 2L 79,50 TL
Orkide Mısırözü Yağı 4L 429 TL
Omo Toz Deterjan 9KG 399 TL