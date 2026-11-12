BUGÜN RAFLARDA YERİNİ ALDI! A101 AKTÜEL 12 KASIM KATALOĞU: Yeni A101 aktüel ürünler neler? Kurutma Makinesi, Şarjlı Duruş Düzeltici ve daha fazlası...

A101, 12 Kasım 2026 Perşembe günü geçerli olan yeni Aldın Aldın kampanyasını mağazalarında müşterilerin beğenisine sundu. Teknolojiden beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden ev dekorasyonuna ve oyuncaklara kadar birçok kategoride farklı seçeneklerin bulunduğu haftalık katalog, cazip alışveriş fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında 70 inç 4K Smart TV, elektrikli moped, buzdolabı, çamaşır makinesi ve kasalı golf arabası yer alıyor. Büyük ürünlerin yanı sıra günlük ihtiyaçlara yönelik küçük ev aletleri, elektronik aksesuarlar, mutfak ekipmanları ve ev tekstili çeşitleri de A101 raflarında satışa çıktı. Peki, 12 Kasım 2026 itibarıyla A101 mağazalarında hangi ürünler müşterileri bekliyor, yeni haftanın indirimli ürünleri neler? İşte merak edilen tüm detaylarıyla A101 Aldın Aldın kataloğu ve güncel ürün listesi...