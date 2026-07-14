BUGÜN TV'DE NELER VAR? 14 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI: Salı akşamı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

Bu akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programlarını incelemeye başladı. Gün boyunca diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve eğlence programları seyirciyle buluşurken akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar da belli oldu. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ekrana gelecek, TRT 1 ise Fransa ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçını canlı yayımlayacak. Peki, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV’de bugün hangi yapımlar var, programlar saat kaçta başlayacak? İşte 14 Temmuz 2026 Salı gününe ait güncel TV yayın akışı...