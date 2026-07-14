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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN TV'DE NELER VAR? 14 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI: Salı akşamı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TV'DE NELER VAR? 14 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI: Salı akşamı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        14 Temmuz 2026 Salı günü televizyon karşısında vakit geçirecek izleyiciler, kanalların güncel yayın programını araştırıyor. Dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden gündüz kuşağı programlarına kadar birçok yapım farklı saatlerde ekrana gelecek. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin yayın akışında yer alan içerikler merak edilirken, gecenin dikkat çeken yapımları arasında TRT 1'de yayımlanacak Fransa-İspanya 2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşması bulunuyor. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? İşte 14 Temmuz 2026 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programlarını incelemeye başladı. Gün boyunca diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve eğlence programları seyirciyle buluşurken akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar da belli oldu. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ekrana gelecek, TRT 1 ise Fransa ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçını canlı yayımlayacak. Peki, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV’de bugün hangi yapımlar var, programlar saat kaçta başlayacak? İşte 14 Temmuz 2026 Salı gününe ait güncel TV yayın akışı...

        2

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 14 TEMMUZ 2026 SALI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        10:00 - Bahar

        12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:30 - Muhtemel Aşk

        02:45 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Uzak Şehir

        16:30 - Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Kuralsız Sokaklar

        21:45 - Indiana Jones ve Kader Kadranı

        00:45 - Indiana Jones ve Kader Kadranı

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:28 – İstiklal Marşı

        05:30 - Hayallerinin Peşinde

        06:15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:15 - Hangimiz Sevmedik

        10:00 - Kasaba Doktoru

        13:35 - Seksenler

        14:20 - Yürek Çıkmazı

        17:30 - Lingo Türkiye

        18:45 - Sessiz Şahitler

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Oyunbozan "Milli Kod"

        20:45 - Yüzyılın Çağrısı

        21:10 - Kupa Saati

        22:00 - Fransa - İspanya | 2026 Dünya Kupası Yarı Final Maçı

        00:15 - Sela'nın Şahitleri

        00:30 - Oyunbozan "Milli Kod"

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İstanbullu Gelin

        09:00 – Sevdiğim Sensin

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Aramızda Kalsın

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Ölümcül Kuş

        22:00 - Ölümcül Kuş

        23:30 - Doğanın Kanunu

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kırgın Çiçekler

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 - A.B.İ.

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Altı Üstü İstanbul

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Şahane Hayatım

        14:45 - Sen Çal Kapımı

        16:30 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Recep İvedik 7

        22:15 - Recep İvedik 7

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - MasterChef Türkiye

        10:00 - Gazete Magazin

        14:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Gazete Magazin

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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