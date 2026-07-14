BUGÜN TV'DE NELER VAR? 14 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI: Salı akşamı Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
14 Temmuz 2026 Salı günü televizyon karşısında vakit geçirecek izleyiciler, kanalların güncel yayın programını araştırıyor. Dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden gündüz kuşağı programlarına kadar birçok yapım farklı saatlerde ekrana gelecek. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin yayın akışında yer alan içerikler merak edilirken, gecenin dikkat çeken yapımları arasında TRT 1'de yayımlanacak Fransa-İspanya 2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşması bulunuyor. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? İşte 14 Temmuz 2026 TV yayın akışı...
Bu akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanalların yayın programlarını incelemeye başladı. Gün boyunca diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve eğlence programları seyirciyle buluşurken akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar da belli oldu. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ekrana gelecek, TRT 1 ise Fransa ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçını canlı yayımlayacak. Peki, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV’de bugün hangi yapımlar var, programlar saat kaçta başlayacak? İşte 14 Temmuz 2026 Salı gününe ait güncel TV yayın akışı...
TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 14 TEMMUZ 2026 SALI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
10:00 - Bahar
12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
00:30 - Muhtemel Aşk
02:45 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:30 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Kuralsız Sokaklar
21:45 - Indiana Jones ve Kader Kadranı
00:45 - Indiana Jones ve Kader Kadranı
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 – İstiklal Marşı
05:30 - Hayallerinin Peşinde
06:15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:15 - Hangimiz Sevmedik
10:00 - Kasaba Doktoru
13:35 - Seksenler
14:20 - Yürek Çıkmazı
17:30 - Lingo Türkiye
18:45 - Sessiz Şahitler
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Oyunbozan "Milli Kod"
20:45 - Yüzyılın Çağrısı
21:10 - Kupa Saati
22:00 - Fransa - İspanya | 2026 Dünya Kupası Yarı Final Maçı
00:15 - Sela'nın Şahitleri
00:30 - Oyunbozan "Milli Kod"
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İstanbullu Gelin
09:00 – Sevdiğim Sensin
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Aramızda Kalsın
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Ölümcül Kuş
22:00 - Ölümcül Kuş
23:30 - Doğanın Kanunu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kırgın Çiçekler
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - A.B.İ.
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Şahane Hayatım
14:45 - Sen Çal Kapımı
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Recep İvedik 7
22:15 - Recep İvedik 7
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - MasterChef Türkiye
10:00 - Gazete Magazin
14:00 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Gazete Magazin