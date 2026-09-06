BUGÜN TV'DE NELER VAR? 6 Eylül 2026 Pazar günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

Bu akşam ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının 6 Eylül Pazar yayın programı belli oldu. Gün boyunca spor müsabakalarından eğlence içeriklerine, yarışma programlarından sinema kuşaklarına kadar birçok farklı yapım televizyon izleyicileriyle buluşacak. TRT 1’de İtalya - Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final karşılaşması heyecanı yaşanırken, Kanal D ekranlarında Daha dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışında yer alan program, dizi ve özel yayınların detayları ise merak ediliyor. İşte 6 Eylül 2026 Pazar Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı listesi...