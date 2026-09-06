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        Haberler Bilgi BUGÜN TV'DE NELER VAR? 6 Eylül 2026 Pazar günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TV'DE NELER VAR? 6 Eylül 2026 Pazar günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        Hafta sonunun son gününde televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyicilerin gündeminde yerini aldı. 6 Eylül Pazar günü yayın akışında spor karşılaşmalarından eğlence programlarına, yarışmalardan yerli sinema filmlerine kadar farklı türlerde birçok içerik izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında İtalya - Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final heyecanı yaşanırken, Kanal D'de Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 6 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        1

        Bu akşam ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının 6 Eylül Pazar yayın programı belli oldu. Gün boyunca spor müsabakalarından eğlence içeriklerine, yarışma programlarından sinema kuşaklarına kadar birçok farklı yapım televizyon izleyicileriyle buluşacak. TRT 1’de İtalya - Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final karşılaşması heyecanı yaşanırken, Kanal D ekranlarında Daha dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışında yer alan program, dizi ve özel yayınların detayları ise merak ediliyor. İşte 6 Eylül 2026 Pazar Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 6 EYLÜL 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        08:00 Yayla Kızı

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Muhtemel Aşk

        16:45 Nereden Çıktı Bu Velet

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Tokatçı

        21:45 Nadide Hayat

        23:45 Nereden Çıktı Bu Velet

        01:30 Tokatçı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi

        13:45 Daha 17

        16:30 Krater

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)

        00:15 Beyaz'la Joker

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Kalk Gidelim

        08:50 Diriliş "Ertuğrul"

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Kod Adı Kırlangıç

        14:40 Gönül Dağı

        18:00 Ana Haber

        19:00 İtalya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final

        21:15 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema

        23:30 3'te 3

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Tuzlu Kahve

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:15 Güzel Köylü

        15:45 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Tuzlu Kahve

        22:45 Tuzlu Kahve

        02:00 Sakın Arkana Bakma Ali

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Mercan Köşk

        15:15 Dizi TV

        16:00 Mercan Köşk

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Mercan Köşk

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        12:00 Şevkat Yerimdar

        14:45 Ben Leman

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Bekçiler Kralı

        21:45 Bekçiler Kralı

        23:45 Gündem Futbol

        01:30 İnadına Aşk

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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