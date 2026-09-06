BUGÜN TV'DE NELER VAR? 6 Eylül 2026 Pazar günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi
Hafta sonunun son gününde televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyicilerin gündeminde yerini aldı. 6 Eylül Pazar günü yayın akışında spor karşılaşmalarından eğlence programlarına, yarışmalardan yerli sinema filmlerine kadar farklı türlerde birçok içerik izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında İtalya - Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final heyecanı yaşanırken, Kanal D'de Daha 17 yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 6 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...
Bu akşam ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için televizyon kanallarının 6 Eylül Pazar yayın programı belli oldu. Gün boyunca spor müsabakalarından eğlence içeriklerine, yarışma programlarından sinema kuşaklarına kadar birçok farklı yapım televizyon izleyicileriyle buluşacak. TRT 1’de İtalya - Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final karşılaşması heyecanı yaşanırken, Kanal D ekranlarında Daha dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışında yer alan program, dizi ve özel yayınların detayları ise merak ediliyor. İşte 6 Eylül 2026 Pazar Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı listesi...
KANALLARIN 6 EYLÜL 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Yayla Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Muhtemel Aşk
16:45 Nereden Çıktı Bu Velet
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Nadide Hayat
23:45 Nereden Çıktı Bu Velet
01:30 Tokatçı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Daha 17
16:30 Krater
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
00:15 Beyaz'la Joker
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Kalk Gidelim
08:50 Diriliş "Ertuğrul"
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
19:00 İtalya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Final
21:15 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
23:30 3'te 3
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Tuzlu Kahve
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Tuzlu Kahve
22:45 Tuzlu Kahve
02:00 Sakın Arkana Bakma Ali
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Gece Masalı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Mercan Köşk
15:15 Dizi TV
16:00 Mercan Köşk
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Mercan Köşk
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Şevkat Yerimdar
14:45 Ben Leman
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Bekçiler Kralı
21:45 Bekçiler Kralı
23:45 Gündem Futbol
01:30 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm