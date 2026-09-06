BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 6 Eylül 2026 bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var ve maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbol ve spor gündemini takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü Süper Lig'de Kasımpaşa-Amedspor, Arca Çorum FK-Eyüpspor, Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. Avrupa liglerinde de önemli mücadeleler ekranlara gelecek. İşte, 6 Eylül 2026 maç programı…