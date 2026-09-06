BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 6 Eylül 2026 bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolseverleri 6 Eylül 2026 Pazar günü Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Ayrıca A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda Avustralya karşısına çıkarken Filenin Sultanları ise Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi takımın? İşte, 6 Eylül 2026 Pazar bugünkü maçlar listesi…
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var ve maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbol ve spor gündemini takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü Süper Lig'de Kasımpaşa-Amedspor, Arca Çorum FK-Eyüpspor, Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. Avrupa liglerinde de önemli mücadeleler ekranlara gelecek. İşte, 6 Eylül 2026 maç programı…
6 EYLÜL 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
6 Eylül Pazar günü Süper Lig'de dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa ile Amedspor ve Arca Çorum FK ile Eyüpspor saat 17.00'de sahaya çıkacak. Akşam seansında ise saat 20.00'de Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.
Günün öne çıkan Avrupa maçları arasında Everton-Manchester United, Valencia-Barcelona ve Hamburger SV-Mainz karşılaşmaları bulunuyor.
6 EYLÜL 2026 PAZAR MAÇ PROGRAMI
Süper Lig
* 17.00 Kasımpaşa - Amedspor
* 17.00 Arca Çorum FK - Eyüpspor
* 20.00 Kocaelispor - Samsunspor
* 20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
Avrupa ligleri
* 16.00 Everton - Manchester United
* 16.00 Frosinone - Venezia
* 16.00 Parma - Monza
* 16.00 Troyes - Strasbourg
* 16.30 Hamburger SV - Mainz
* 17.15 Valencia - Barcelona
* 18.15 Angers - Rennes
TÜRKİYE-AVUSTRALYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak mücadele 6 Eylül Pazar günü saat 12.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya finali 6 Eylül Pazar günü oynanacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.
BUGÜN MAÇLAR SAAT KAÇTA?
6 Eylül 2026 Pazar günü spor ekranlarında günün erken saatlerinde Türkiye-Avustralya kadın basketbol karşılaşması öne çıkıyor. Futbolda ise karşılaşmalar 16.00 itibarıyla başlıyor. Süper Lig'de ilk maçlar 17.00'de, akşam karşılaşmaları ise 20.00'de oynanacak.