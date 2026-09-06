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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 6 Eylül 2026 bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

        BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 6 Eylül 2026 bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbolseverleri 6 Eylül 2026 Pazar günü Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Ayrıca A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda Avustralya karşısına çıkarken Filenin Sultanları ise Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi takımın? İşte, 6 Eylül 2026 Pazar bugünkü maçlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var ve maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbol ve spor gündemini takip edenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü Süper Lig'de Kasımpaşa-Amedspor, Arca Çorum FK-Eyüpspor, Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. Avrupa liglerinde de önemli mücadeleler ekranlara gelecek. İşte, 6 Eylül 2026 maç programı…

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        6 EYLÜL 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        6 Eylül Pazar günü Süper Lig'de dört karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Kasımpaşa ile Amedspor ve Arca Çorum FK ile Eyüpspor saat 17.00'de sahaya çıkacak. Akşam seansında ise saat 20.00'de Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

        Günün öne çıkan Avrupa maçları arasında Everton-Manchester United, Valencia-Barcelona ve Hamburger SV-Mainz karşılaşmaları bulunuyor.

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        6 EYLÜL 2026 PAZAR MAÇ PROGRAMI

        Süper Lig

        * 17.00 Kasımpaşa - Amedspor

        * 17.00 Arca Çorum FK - Eyüpspor

        * 20.00 Kocaelispor - Samsunspor

        * 20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

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        Avrupa ligleri

        * 16.00 Everton - Manchester United

        * 16.00 Frosinone - Venezia

        * 16.00 Parma - Monza

        * 16.00 Troyes - Strasbourg

        * 16.30 Hamburger SV - Mainz

        * 17.15 Valencia - Barcelona

        * 18.15 Angers - Rennes

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        TÜRKİYE-AVUSTRALYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak mücadele 6 Eylül Pazar günü saat 12.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya finali 6 Eylül Pazar günü oynanacak ve mücadele TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.

        BUGÜN MAÇLAR SAAT KAÇTA?

        6 Eylül 2026 Pazar günü spor ekranlarında günün erken saatlerinde Türkiye-Avustralya kadın basketbol karşılaşması öne çıkıyor. Futbolda ise karşılaşmalar 16.00 itibarıyla başlıyor. Süper Lig'de ilk maçlar 17.00'de, akşam karşılaşmaları ise 20.00'de oynanacak.

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