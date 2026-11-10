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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM 2026: Altın fiyatlarında sınırlı hareketlilik! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM 2026: Altın fiyatlarında sınırlı hareketlilik! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

        Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 10 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları araştırılıyor. Peki, 10 Kasım bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Kasım 2026 altın alış-satış fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 06:46 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde sınırlı hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 140 dolar seviyesinde işlem görmesi, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıyor. Yatırımcılar gün içerisinde altının yönünü belirleyecek gelişmeleri takip ederken, özellikle gram ve çeyrek altındaki değişimler yakından izleniyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, 10 Kasım 2026 canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları…

        2

        ALTIN YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?

        Altın piyasasında 10 Kasım Salı günü işlemler yatay ve hafif aşağı yönlü bir görünümle başladı. Saat 02.41 verilerine göre gram altın önceki kapanışına yakın seyrederken ons altın yüzde 0,09 değer kaybetti. Ons altının 4 bin 138 dolar seviyesinde bulunması, küresel piyasalarda altındaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

        Gram altının Türk lirası cinsinden fiyatında yalnızca ons altındaki değişim değil, dolar/TL kurundaki hareketler de etkili oluyor. Bu nedenle uluslararası piyasalarda ons altın gerilese bile döviz kurundaki değişim gram altının yurt içindeki fiyatını farklı yönde etkileyebiliyor.

        3

        ALTIN ALINIR MI, FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR MU?

        Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki günlük hareketler, alım yapmak isteyen yatırımcıların kararlarını etkiliyor. Ancak mevcut veriler, altın fiyatlarında güçlü bir düşüş yaşandığını veya yeni bir yükseliş hareketinin başladığını söylemek için yeterli değil.

        Altın almayı düşünenlerin ons altının dolar bazındaki seyrini, dolar/TL kurunu ve alış-satış arasındaki fiyat farkını birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle fiziki altın alımlarında kuyumcular arasındaki fiyat farklılıkları ve işçilik maliyetleri de önem taşıyor.

        Kısa vadede fiyatların hangi yönde ilerleyeceği, küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik verilerle şekillenecek. Bu nedenle yalnızca günlük fiyat değişimine bakarak alım veya satım kararı vermek yerine yatırım süresini ve riskleri dikkate almak gerekiyor.

        4

        GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        Gram altın fiyatı 10 Kasım 2026 Salı günü 6 bin 681 lira seviyesinde işlem görüyor. Saat 02.41 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.680,71 TL, satış fiyatı ise 6.681,63 TL olarak kaydedildi. Bir önceki kapanışla karşılaştırıldığında fiyat yatay seyretti.

        GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.﻿

        5

        ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

        Altın yatırımcılarının ve düğün hazırlığı yapanların yakından takip ettiği çeyrek altın, 10 Kasım Salı günü 10 bin 900 liranın üzerinde işlem görüyor. Güncel piyasa verilerine göre çeyrek altının alış fiyatı 10.689,13 TL, satış fiyatı ise 10.924,46 TL seviyesinde bulunuyor.

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ﻿

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Yarım altın 21.144,12 TL alış ve 21.304,12 TL satış fiyatıyla işlem görürken tam altının satış fiyatı 42.731,30 TL olarak kaydedildi.

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ﻿

        7

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.059,36

        4.072,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.954,32

        42.747,69

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        41.954,32

        42.747,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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