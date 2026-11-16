CANLI ALTIN FİYATLARI 16 KASIM 2026: Altın fiyatlarında negatif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve alım satım yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın ilk gününde negatif seyrediyor. Doların değer kazanması, tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler, altın üzerindeki satış baskısını güçlendiriyor. Gram altın güne 6.277 TL, ons altın ise 3.873 dolar seviyesinden başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Kasım 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Doların değer kazanması, tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed') yeni faiz artışlarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk işlem gününe ons altın 3.873 liradan başlarken, yurt içinde gram altın ise 6 bin 200 liranın üzerinde seyrediyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Kasım 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.275,1690
Satış: 6.276,0930
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.870,1700
Satış: 3.870,7900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.040,7400
Satış: 10.261,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.162,5300
Satış: 40.921,5000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.003,32
Satış: 20.508,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.132,04
Satış: 40.891,18
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.830,25
Satış: 42.887,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00