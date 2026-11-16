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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 KASIM 2026: Altın fiyatlarında negatif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 16 KASIM 2026: Altın fiyatlarında negatif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve alım satım yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın ilk gününde negatif seyrediyor. Doların değer kazanması, tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler, altın üzerindeki satış baskısını güçlendiriyor. Gram altın güne 6.277 TL, ons altın ise 3.873 dolar seviyesinden başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Kasım 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 08:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Doların değer kazanması, tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed') yeni faiz artışlarına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haftanın ilk işlem gününe ons altın 3.873 liradan başlarken, yurt içinde gram altın ise 6 bin 200 liranın üzerinde seyrediyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Kasım 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.275,1690

        Satış: 6.276,0930

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI 

        Alış: 3.870,1700

        Satış: 3.870,7900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.040,7400

        Satış: 10.261,8600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.162,5300

        Satış: 40.921,5000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.003,32

        Satış: 20.508,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.132,04

        Satış: 40.891,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.830,25

        Satış: 42.887,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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