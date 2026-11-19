CANLI ALTIN FİYATLARI 19 KASIM 2026: Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında düşüş!
Altın piyasasında 19 Kasım 2026 Perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına ilişkin beklentiler, doların değer kazanması ve tahvil getirilerindeki değişimler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca gelişmeler arasında yer alıyor. Yatırımcılar ve birikimlerini altınla değerlendirmek isteyenler ise günün ilk saatlerinden itibaren güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadardan alınıp satılıyor? İşte 19 Kasım 2026 Perşembe günü altın piyasasında son durum ve güncel alış-satış fiyatları...
Altın fiyatları, 19 Kasım 2026 Perşembe sabahına gerilemeyle girerken yatırımcıların gözü yeniden piyasalara çevrildi. ABD'de faizlerin geleceğine ilişkin belirsizlik ve doların uluslararası piyasalarda güç kazanması, değerli metalin yükselişini zorlaştırıyor. Tahvil faizlerindeki dalgalanma da altın üzerindeki baskıyı artırırken iç piyasada gram, çeyrek ve yarım altının güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları hangi seviyelerde? Gram altın kaç liradan işlem görüyor, çeyrek ve Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.065,1610
Satış: 6.066,1990
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.734,5200
Satış: 3.735,3200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.703,6600
Satış: 9.917,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.815,0600
Satış: 39.549,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.409,54
Satış: 19.899,64
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.940,77
Satış: 39.677,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.750,29
Satış: 41.789,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00