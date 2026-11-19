Altın fiyatları, 19 Kasım 2026 Perşembe sabahına gerilemeyle girerken yatırımcıların gözü yeniden piyasalara çevrildi. ABD'de faizlerin geleceğine ilişkin belirsizlik ve doların uluslararası piyasalarda güç kazanması, değerli metalin yükselişini zorlaştırıyor. Tahvil faizlerindeki dalgalanma da altın üzerindeki baskıyı artırırken iç piyasada gram, çeyrek ve yarım altının güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları hangi seviyelerde? Gram altın kaç liradan işlem görüyor, çeyrek ve Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...