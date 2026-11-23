ALTINDA 3 BİN 500 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ!

Ons altın fiyatlarında 3 bin 500 dolar seviyesi kritik destek noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, altın piyasasının kısa vadeli görünümü açısından önem taşıyor.

Fiyatların 3 bin 500 doların altına gerilemesi durumunda düşüşün derinleşebileceği belirtiliyor. Bu nedenle ons altındaki hareketlerin yanı sıra doların değeri ve ABD'nin faiz politikalarına ilişkin gelişmeler de yatırımcılar tarafından takip ediliyor.