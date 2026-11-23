CANLI ALTIN FİYATLARI 23 KASIM 2026: Altın fiyatı neden düşüyor, tekrar yükselecek mi? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Doların güçlenmesi ve ABD'de faiz beklentilerinin yükselmesiyle baskı altında kalan altın piyasasında gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları araştırılıyor. Peki, altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi, yeniden yükseliş ne zaman başlayacak? İşte, 23 Kasım 2026 canlı çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
Altın piyasasında son dönemde görülen aşağı yönlü hareket, birikimini altınla değerlendiren vatandaşların ve yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda doların değer kazanması, faizlerdeki yükseliş ve enflasyon endişeleri değerli metallerin fiyatlarını etkiliyor. 23 Kasım 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Kasım 2026 canlı altın alış-satış fiyatları…
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında doların güçlenmesi ve ABD'de faizlerin yükselmesi bulunuyor. Küresel ekonomide paranın maliyetinin artması, yatırımcıların değerli metallere olan talebini etkilerken altın ve gümüş fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor.
Ons altının 5 bin 400 dolar seviyelerinden 3 bin 500 dolar civarına kadar gerilemesi, piyasadaki düşüşün boyutunu ortaya koyuyor. Fiyatlarda zaman zaman tepki yükselişleri görülse de genel eğilim aşağı yönlü seyrediyor. Küresel enflasyon endişeleri de altın piyasasındaki hareketliliği etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanıp yaşanmayacağı, yatırımcıların gündemindeki başlıklar arasında bulunuyor. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanması ve ABD'de faizlerin yüksek seyretmesi, altına olan talebi sınırlayan gelişmeler arasında gösteriliyor.
Altının yeniden yükselişe geçebilmesi için küresel piyasalardaki ekonomik görünümün değişmesi önem taşıyor. Doların seyri, faiz politikaları ve enflasyon beklentileri, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.
ALTINDA 3 BİN 500 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ!
Ons altın fiyatlarında 3 bin 500 dolar seviyesi kritik destek noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, altın piyasasının kısa vadeli görünümü açısından önem taşıyor.
Fiyatların 3 bin 500 doların altına gerilemesi durumunda düşüşün derinleşebileceği belirtiliyor. Bu nedenle ons altındaki hareketlerin yanı sıra doların değeri ve ABD'nin faiz politikalarına ilişkin gelişmeler de yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
GRAM ALTIN
Alış: 5.730,97 TL
Satış: 5.731,95 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.133,03 TL
Satış: 9.334,41 TL
YARIM ALTIN
Alış: 18.208,98 TL
Satış: 18.668,82 TL
TAM ALTIN
Alış: 38.715,91 TL
Satış: 39.490,64 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.123,00 TL
Satış: 40.737,00 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.525,28 dolar
Satış: 3.525,91 dolar